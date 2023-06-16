Haber Tarihi: 16 Haziran 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 11:04

Karne tebrik mesajları ve sözleri 2023: Oğluma, kızıma en güzel, anlamlı karne mesajları ve sözleri

Karneler bugün öğrencilere verilecek. Okulların kapanmasına az bir zaman kala karne tebrik mesajları araştırılmaya başlandı. Karne tebrik ve kutlama mesajları için aramalar arttı. Karne günü gelirken, velileri ve öğrencileri tatlı bir heyecan sardı. Yaz tatiline girmeye hazırlanan öğrencilerin karne gününü kutlamak için yapılan karne mesajları aramaları da arttı. Biz de hem okul müdürü ve öğretmen için hem de kızına, oğluna, yeğenine, torununa karne tebrik mesajları göndermek isteyenler için karne tebrik mesajları derledik. İşte ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları ile Whatsap, Facebook ve Twitter'da paylaşmak için karne alan öğrenciye karne kutlama mesajları ve sözleri…

Karne tebrik mesajları ve sözleri 2023: Oğluma, kızıma en güzel, anlamlı karne mesajları ve sözleri
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Karne mesajları için mesai başladı. Kızına, torununa, yeğenine, oğluna kısa, anlamlı, karne mesajı göndermek isteyenler arama motorlarına yöneldi. 17 Haziran bugün karneler dağıtılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne heyecanı yaşarken, biz de onları tebrik etmek isteyenler ve Whatsap, Facebook, Instagram ve Twitter için karne mesajları derledik. İşte ! Kızına, oğluna, yeğenine, torununa karne tebrik mesajları ile okul müdürü, öğretmen için kısa güzel karne sözleri ve Karne mesajları… 
KARNE MESAJLARI
Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.

Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim.

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum


Karne mesajları güzel tebrik sözler!

Gözbebeğim yine kendini ispatladın ve yapacaklarının da üstünü yapacağını gösterdin. Çıtanı çok yükselttin ve beni çok memnun ettin. Karneni gördüm, çok beğendim, tebrikler ve iyi tatiller sana.

Yıl boyunca çalıştın uğraştın, geceni gündüzüne kattın ve sonunda hak ettiğin karneyi aldın. Başarını ve karneni tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.

Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım.

Sene başından beri gösterdiğin gayret seni başarılarınla buraya kadar getirdi. Senden çok memnunum.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim.

Azim ettin, çalıştın çabaladın ve başardın. Bu başarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Karnen ile bize verdiğin mutluluk için sana teşekkür ediyor. Başarın ve neşen daim olsun.

Hem sınıftaki başarın, hem de ağırbaşlı, neşeli ve saygılı hallerin ile bu başarı ve onur belgesini almayı hak ettin. Her zaman böyle kal yavrum, hiç değişmemen ümidiyle.

Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Beni çok mutlu ettin. İyi tatiller dilerim.

Karnendeki bu güzel ve gurur verici başarınızı tebrik eder başarını canı gönülden kutlarım.

Senin gibi bir çocuğu doğurduğum ve sahip olduğum için çok mutluyum. Her yaptığın işte, her attığın adımda beni daha da mutlu ediyorsun. Bugün aldığın karne ile de senin mutluluğuna ortak oldum ve gururlandım. Karneni ve başarını tebrik ederim. Daha nice fırsatlar ve başarılar senin olsun, yolun her daim açık olsun.

Okul müdürü, öğretmen için kısa güzel karne sözleri!

Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle…

Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim.

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır Karneni kutlar iyi tatiller dilerim.

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Karne
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