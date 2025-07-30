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Karagümrük'ten kiralık hamlesi: Berkay

Karagümrük, Başakşehir'de top koşturan Berkay Özcan'ı kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

calendar 30 Temmuz 2025 16:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karagümrük'ten kiralık hamlesi: Berkay
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Başakşehir'den 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek Berkay Özcan'ın ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı

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