Haber Tarihi: 18 Kasım 2023 18:47 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 18:47

Kar ne zaman yağacak? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman?

İstanbullular dikkat işi olmayan hafta sonunu evde geçirsin! Bugün mega kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış yarın da etkisini hız kesmeden devam ettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu tahminlerini yayımlandı. Marmara ve Ege bölgeleri sağanak yağmur altında hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Peki, yarın hava nasıl olacak? 19 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı? İşte mega kent İstanbul için verilen kar yağışı tarihi!

Kar ne zaman yağacak? 2023 İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman?
Abone Ol
Sıcak günler yerini soğuk havalara bıraktı. Sonbahar aylarının son zamanlarında bu sene kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024'te İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları gündeme gelirken hava sıcaklıklarının İstanbul'da da ciddi oranda düşeceği beliritliyor. Peki İstanbul'a Ekim'de kar yağacak mı?
2024 İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?


İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu ile ilgili araştırmalar havaların soğumasıyla beraber merak edilmeye başlandı. Kasım ayına girilmesiyle beraber hava sıcaklıkları ciddi derecede düştü. Kurak ve sıcak bir yaz mevsimi geride bırakılırken yağışların başlaması bir nebze de olsa sevindirdi. Öte yandan bu yıl ciddi derecede kar yağışı olacağı ve çok soğuk bir kış geçirileceği çeşitli uzmanlar tarafından ifade edildi. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu da bu sebeple araştırılmaya başlandı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu ay içerisinde Doğu Anadolu'ya kar yağışı olacağını ifade ederken İstanbul için de tarih verdi.

2İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbul için beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'a kar Ocak ayına kadar biraz zor yağar gibi gözüküyor. Yerde kalır mı, o da biraz şüpheli. Yağışların barajlardaki etkisine bakıyoruz ama pek bir etkisi olmuyor." ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN KAR AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.

Vali Gül, kar yağışının ne zaman ve ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak Kasım ayına girildiği için kar yağışının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ayrıca, "Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, okullar ve kamu kurumlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının da önceden planlanması gerektiğini ekledi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Almanya - Türkiye Maçı Canlı İzle Şifresiz TRT 1 İzle | Milli Maç Canlı İzle Gündem Almanya - Türkiye Maçı Canlı İzle Şifresiz TRT 1 İzle | Milli Maç Canlı İzle
Al Ittihad, Gallardo'yu açıklamaya hazırlanıyor! Futbol Al Ittihad, Gallardo'yu açıklamaya hazırlanıyor!
Real Madrid'den Carlo Ancelotti için yeni karar! Real Madrid Real Madrid'den Carlo Ancelotti için yeni karar!
TSYD Kupası'nın kazananı Ankaragücü Ankaragücü TSYD Kupası'nın kazananı Ankaragücü
Semih Kılıçsoy iki gol attı, genç milliler zorlanmadı! Milli Takım Semih Kılıçsoy iki gol attı, genç milliler zorlanmadı!
Lewandowski'nin kariyerini değiştiren yanardağ Barcelona Lewandowski'nin kariyerini değiştiren yanardağ
Barcelona'da Pena'ya güven tam! Barcelona Barcelona'da Pena'ya güven tam!
Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? Gündem Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?
Kvaratskhelia: 'Ronaldo neredeyse Messi gibi' Napoli Kvaratskhelia: "Ronaldo neredeyse Messi gibi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Marcao, İstanbul'a geldi! Beşiktaş sürprizi!
2
Manchester United'da bir sakatlık daha!
3
İstifa eden hakemden TFF'ye olay cevap!
4
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye: Jota!
5
Almanya - Türkiye: Muhtemel 11'ler
6
Tanguy Ndombele'yi hırs bastı
7
TFF Etik Kurulu, VAR hakemlerine 4 soru sordu!

SON HABERLER

yukarı ok