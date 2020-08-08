Juventus'un A ve B planı hazır: Guardiola olmazsa...

Juventus'ta Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri sonrası yönetim kararı ile görevden alındı. Juventus'ta kazanılan lig şampiyonluğuna rağmen, Avrupa kupası hedefine yine ulaşılamaması bu kararı doğrudan etkiledi.İtalyan devi, bu ayrılık sonrası yeniden teknik direktör arayışına girdi. Torino ekibinin teknik direktör koltuğu için iki adayı var: Pep Guardiola ve Mauricio Pochettino.Juventus Başkanı Agnelli, Pep Guardiola'yı A planı olarark belirledi. İspanyol teknik adamın Manchester City'de kalması durumunda ise B planı Mauricio Pochettino için harekete geçilecek.Pep Guardiola'nın Manchester ekibi ile sözleşmesini uzatma opsiyonu var. İspanyol teknik adam bu opsiyonu kullanmazsa Şampiyonlar Ligi macerasının ardından Gök Maviler'e veda edecek.Juventus, Pep Guardiola'nın takımında kalması halinde Premier Lig'de 5.5 yıl Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek için görüşmelere başlayacak.