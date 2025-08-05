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Jose Mourinho'nun Feyenoord planı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe, Mourinho'nun önde baskı ve hızlı hücum stratejisiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, 3-5-2 dizilişiyle tur için avantaj arayacak.

calendar 05 Ağustos 2025 12:06
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'nun Feyenoord planı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın taktik planlarını hazırladı.

Önde şiddetli baskı yaparak rakibi hataya zorlamayı deneyecek olan sarı-lacivertliler, kapılan toplarla da mümkün olan en hızlı şekilde rakip kaleye gidecek. Feyenoord'un savunmadan ayağa paslarla çıkmaya çalıştığını tespit eden Mourinho, hataya açık bu kurguyu baskıyla değerlendirmek istiyor.

FENER ÇİFT FORVET

Fenerbahçe, savunma arkasına atılacak uzun toplarla da Hollanda ekibinin dengesini bozacak. Portekizli teknik adam, Feyenoord'un on numarası Steijn ile sağ açığı Hajd Moussa'ya dikkat çekti ve bu ikiliye sıkı markaj istedi. Portekizli, rakibin ön alan baskısı sebebiyle savunmacılarına hata yapmamalarını tembihledi. Sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıkacak olan F.Bahçe'de En Nesyri ile Jhon Duran, Feyenoord önünde vurucu güçler olacak. 

 
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