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Jose Morais: "Bodrumspor'un Geleceği İçin Umutluyum"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

calendar 25 Mayıs 2025 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 23:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Jose Morais: 'Bodrumspor'un Geleceği İçin Umutluyum'
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bellona Kayserispor, Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, buradan ders çıkarıp geleceğe bakmaya çalışacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Morais, oyuncular, hocalar ve camia olarak çok üzgün oldukları bir dönemden geçtiklerini belirterek "Oyuncularım biz geldiğimizden beri her şeylerini verdiler inanılmaz bir efor sarf ettiler. O anlamda oyuncularımı sonuna kadar tebrik ediyorum." dedi.

Son haftalarda talihsiz çok puan kaybettiklerini anlatan Morais, "Geriye bakacak olursak özellikle son dönemde kaybettiğimiz Galatasaray ve Fenerbahçe maçları var. Onun dışında Samsunspor maçı var ama açıkçası o maçta tuhaf şeyler oldu. Olduktan sonra da o maçı kaybettik. Onun dışındaki tüm sonuçlar aslında pozitifti diyebilirim. Berabere biten maçlarda kazanmak için pozisyonlar yarattık. Ama o zaten bizim sezon genelinde yaşadığımız bir problemdi. Baktığımız zaman az pozisyon bulduk ama savunma anlamında da en az gol yiyen takımlardan biri olduk. Bu da bizim için pozitif bir durumdu." diye konuştu.

Süper Lig'de ilk defa oynamasına rağmen Bodrumspor'un iyi mücadele verdiğini ifade eden Morais, "Küme düşülmesine rağmen gelecek için ümitliyim. Bodrumspor ilk defa Süper Lig'de mücadele etti. Bu sezondan gerekli dersler alınırsa Bodrumspor için gelecek daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ligden düştükleri için üzgün olduklarını anlatan Morais, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir de taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Aslında takım olarak son maça taşımak istiyorduk ihtimalimizi ama olmadı. Biraz önce soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Üzgünüz, üzgün olmalıyız. Bu tarz durumlarda üzgün olmak gayet normal. Farklı olsun istedik ama olmadı. Gerekli dersi de çıkarırsak Bodrumspor'u pozitif bir durumda görebiliriz."


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