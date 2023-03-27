Haber Tarihi: 27 Mart 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 13:00

İyi Parti Milletvekili aday adayları 2023 | İyi Parti aday listesi

İyi Parti Milletvekili aday adayları 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, İyi Parti Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan İyi Parti aday adayları listesi

İyi Parti Milletvekili aday adayları 2023 | İyi Parti aday listesi
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İyi Parti Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. İyi Parti'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. MHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, İyi Parti Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan İyi Parti aday adayları listesi

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023

İyi Parti, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 14 Nisan'da teslim edecek. YSK'ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin İyi Parti'den milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.
İSTANBUL 3. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

A.AHAT ANDİCAN

ABDURRAHMAN KILINÇ
ABDURRAHMAN AKSOY

ADEM GÜNEŞDOĞDU

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

AHMET KORKUSUZ

AHMET KARASOY

AHMET ARSLAN

AHMET BOLAT


ALİ KIDIK

ALİ KARAHASANOĞLU

ALİ ERTEN

ALİ HAYDAR GÜVEN

ARZU ŞİMŞEK

ARZU ÖNŞEN

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

ATAKAN ÖZKAN

AYFER GÜMRÜK

AYHAN BÖLÜKBAŞI

AYŞE TOPAL

BAYRAM ÇAKIR

BAYRAM DERE

BURAK USTALI

BUSE ALBAYRAK

BÜLENT ÖZDEMİR

BÜLENT NURİ BOZATLI

CELAL KARAPINAR

CENGİZ SAYDERE

ÇETİN ŞAMİLOĞLU

DEMİR MURAT AKSOY

DERYA KESİMCİ

DOĞAN AVCI

DURSUN BORAN

EBEDDİN YILMAZ

EMİR DEMİREZEN

ENVER GÜMÜŞ

ERCÜMENT ÇELİK

ERSİN BEYAZ

ETHEM BAYKAL

EVRİM TOK

EZGİ NESLİHAN YAZIR

FAZLI YURDAKUL

FEVZİ FATİH OĞUZ

FİLİZ ÇELİK

GÖKÇE TÜMER ÖZGEN

GÖZDE ERDOĞAN ABALIOĞLU

GÜLHAN TAŞPINAR

HACİ TAŞ

HAKAN AY

HAMZA YURTSEVER

HASAN KAYA

HASAN ÇELİK

HASAN BALABAN

HAYRİ İDİN

HİCRAN VUSLAT ŞENEL

HİKMET TANRIVERDİ

HÜRANA GÜNGÖR

HÜSEYİN BÖRKLÜ

HÜSEYİN UÇAR

HÜSEYİN REŞAT TÜZÜNATAÇ

İBRAHİM METE YILMAZ

İSMET GÜNGÖR

KEMAL NİZİPLİOĞLU

KEMAL ESEN

KUTBETTİN DENİZHAN

KÜRŞAT ÖZER

MAHMUT SEVER

MEHMET GÜLTEKİN

MEHMET ALİ UYKUR

MEHMET EMİN BARDAKÇI

MEHMET TOLGA AKALIN

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

MELİHA APAYDIN

MERVE ÇİÇEK

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

METE KOCA

METİN BOZKURT

MUHSİN YILDIZ

MUSTAFA KONUR

MUSTAFA CEMİL SEÇKİN

MÜMİN GÜNLER

MÜSLÜM KARAGÜLLE

MÜYESSER ARMAĞAN

NAZMİYE İZGİN

NİHAT AVKAN

NİHAT ARTUN

NUR DOĞANAY

NURCİHAN HASDEDEOĞLU

OĞUZ DEMİR

ORHAN ÇAÇAN

OSMAN ŞERENET

ÖMER YASİN ADIGÜZEL

ÖZDEMİR POLAT

ÖZGECAN SIRMA

ÖZLEM ERMİŞ

SADIK ÇALIŞKAN

SEBAHATTİN SERBEST

SEBAHATTİN ÇEVİK

SELAHATTİN ÖZDEMİR

SELÇUK KEDİ

SELİM YILDIZHAN

SELMA SARICAOĞLU ÇALIŞKAN

SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ

SERVET İDİL

SEVİNÇ GÜMÜŞ

SEYFETTİN ÇAĞRI YILDIRIM

SEYİT ATEŞ

SURURİ KARABEL

ŞAHİN ÖZDEMİR

ŞENOL KÜÇÜKPAZARCIK

ŞEREF TAMTÜRK

ŞULE AĞAÇAKAY ERSOY

ŞÜKRAN ÇİÇEK

TUNCAY YAZICI

ÜLKÜ AYAYDIN

ÜMİT BEYAZ

YAŞAR ŞAMCI

ZAHİDE SÖĞÜT

ZEKİ BULGAN

2023 seçimlerinde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

2023 seçim takvimi

27 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00'de sona erecek.

28 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.

29 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.

30 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.

31 Mart: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi yapılacak.

2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

3 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

6 Nisan: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler YSK tarafından saat 18.00'e kadar ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

7 Nisan: İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.

10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.
15 Nisan: Milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek. YSK tarafından milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

TBMM'nin 27. dönem milletvekilleri şu şekilde; 

Bu sonuçlara göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekilinin partileri ve seçildiği iller şu şekilde:

ADANA

AK Parti

1- Jülide Sarıeroğlu

2- Tamer Dağlı

3- Mehmet Şükrü Erdinç

4- Ahmet Zenbilci

5- Abdullah Doğru

MHP

1- Muharrem Varlı

2- Ayşe Sibel Ersoy

CHP

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

İYİ Parti

1- İsmail Koncuk

2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

HDP

1- Tülay Hatımoğulları Oruç

2- Kemal Peköz

ADIYAMAN

AK Parti

1- Ahmet Aydın

2- İbrahim Halil Fırat

3- Muhammed Fatih Toprak

4- Yakup Taş

CHP

1- Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR

AK Parti

1- Veysel Eroğlu

2- Ali Özkaya

3- İbrahim Yurdunuseven

MHP

1- Mehmet Taytak

CHP

1- Burcu Köksal

İYİ Parti

1- Gültekin Uysal

AĞRI

AK Parti

1- Ekrem Çelebi

HDP

1- Berdan Öztürk

2- Dirayet Dilan Taşdemir

3- Abdullah Koç

AMASYA

AK Parti

1- Mustafa Levent Karahocagil

2- Hasan Çilez

CHP

1- Mustafa Tuncer

ANKARA 1. Bölge

AK Parti

1- Yıldırım Tuğrul Türkeş

2- Fatih Şahin

3- Yalçın Akdoğan

4- Ali İhsan Arslan

MHP

1- Mevlüt Karakaya

CHP

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5- Gamze Taşcıer

İYİ Parti

1- Koray Aydın

2- İbrahim Halil Oral

HDP

1- Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. Bölge

AK Parti

1- Mustafa Destici

2- Lütfiye Selva Çam

3- Emrullah İşler

4- Orhan Yegin

5- Arife Polat Düzgün

6- Zeynep Yıldız

MHP

1- Sadir Durmaz

2- Nevin Taşlıçay

CHP

1- Murat Emir

2- Yıldırım Kaya

İYİ Parti

1- Şenol Bal

ANKARA 3. Bölge

AK Parti

1- Mehmet Naci Bostancı

2- Asuman Erdoğan

3- Nevzat Ceylan

4- Barış Aydın

5- Hacı Turan

MHP

1- Yaşar Yıldırım

2- Erkan Haberal

CHP

1- Ahmet Haluk Koç

2- Nihat Yeşil

3- Servet Ünsal

İYİ Parti

1- Durmuş Yılmaz

2- Ayhan Altıntaş

ANTALYA

AK Parti

1- Mevlüt Çavuşoğlu

2- Mustafa Köse

3- Sena Nur Çelik

4- İbrahim Aydın

5- Atay Uslu

6- Kemal Çelik

MHP

1- Abdurrahman Başkan

CHP

1- Deniz Baykal

2- Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek

4- Aydın Özer

5- Cavit Arı

İyi Parti

1- Feridun Bahşi

2- Hasan Subaşı

3- Tuba Vural Çokal

HDP

1- Kemal Bülbül

ARTVİN

AK Parti

1- Ertunç Erkan Balta

CHP

1- Uğur Bayraktutan

AYDIN

AK Parti

1- Mustafa Savaş

2- Bekir Kuvvet Erim

3- Metin Yavuz

MHP

1- Deniz Depboylu

CHP

1- Bülent Tezcan

2- Hüseyin Yıldız

3- Süleyman Bülbül

İYİ Parti

1- Aydın Adnan Sezgin

BALIKESİR

AK Parti

1- Adil Çelik

2- Belgin Uygur

3- Yavuz Subaşı

4- Mustafa Canbey

5- Pakize Mutlu Aydemir

CHP

1- Ahmet Akın

2- Fikret Şahin

3- Ensar Aytekin

İYİ Parti

1- İsmail Ok

BİLECİK

AK Parti

1- Selim Yağcı

CHP

1- Yaşar Tüzün

BİNGÖL

AK Parti

1- Cevdet Yılmaz

2- Feyzi Berdibek

HDP

1- Erdal Aydemir

BİTLİS

AK Parti

1- Cemal Taşar

2- Vahit Kiler

HDP

1- Mahmut Celadet Gaydalı

 

BOLU

AK Parti

1- Arzu Aydın

2- Fehmi Küpçü

CHP

1- Tanju Özcan

BURDUR

AK Parti

1- Bayram Özçelik

2- Yasin Uğur

CHP

1- Mehmet Göker

BURSA 1. Bölge

AK Parti

1- Hakan Çavuşoğlu

2- Mustafa Esgin

3- Refik Özen

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Ahmet Kılıç

MHP

1- İsmet Büyükataman

CHP

1- Lale Karabıyık

2- Erkan Aydın

3- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İYİ Parti

1- İsmail Tatlıoğlu

BURSA 2. Bölge

AK Parti

1- Efkan Ala

2- Osman Mesten

3- Vildan Yılmaz Gürel

4- Zafer Işık

5- Muhammet Müfit Aydın

6- Atilla Ödünç

MHP

1- Mustafa Hidayet Vahapoğlu

CHP

1- Orhan Sarıbal

2- Yüksel Özkan

İYİ Parti

1- Ahmet Kamil Erozan

ÇANAKKALE

AK Parti

1- Bülent Turan

2- Jülide İskenderoğlu

CHP

1- Muharrem Erkek

2- Özgür Ceylan

ÇANKIRI

AK Parti

1- Muhammet Emin Akbaşoğlu

2- Salim Çivitcioğlu

ÇORUM

AK Parti

1- Ahmet Sami Ceylan

2- Oğuzhan Kaya

3- Erol Kavuncu

CHP

1- Tufan Köse

DENİZLİ

AK Parti

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Ahmet Yıldız

4- Nilgün Ök

CHP

1- Gülizar Biçer Karaca

2- Kazım Arslan

3- Haşim Teoman Sancar

İYİ Parti

1- Yasin Öztürk

DİYARBAKIR

AK Parti

1- Mehmet Mehdi Eker

2- Ebubekir Bal

3- Oya Eronat

HDP

1- Adnan Selçuk Mızraklı

2- Salihe Aydeniz

3- İmam Taşçıer

4- Remziye Tosun

5- Hişyar Özsoy

6- Semra Güzel

7- Garo Paylan

8- Dersim Dağ

9- Musa Farisoğulları

EDİRNE

AK Parti

1- Fatma Aksal

CHP

1- Okan Gaytancıoğlu

2- Erdin Bircan

İYİ Parti

1- Orhan Çakırlar

ELAZIĞ

AK Parti

1- Metin Bulut

2- Sermin Balık

3- Zülfü Tolga Ağar

4- Zülfü Demirbağ

CHP

1- Gürsel Erol

ERZİNCAN

AK Parti

1- Süleyman Karaman

2- Burhan Çakır

ERZURUM

AK Parti

1- Recep Akdağ

2- Zehra Taşkesenlioğlu

3- Selami Altınok

4- İbrahim Aydemir

MHP

1- Kamil Aydın

İYİ Parti

1- Muhammet Naci Cinisli

ESKİŞEHİR

AK Parti

1- Nabi Avcı

2- Harun Karacan

3- Emine Nur Günay

MHP

1- Metin Nurullah Sazak

CHP

1- Utku Çakırözer

2- Jale Nur Süllü

İYİ Parti

1- Arslan Kabukcuoğlu

GAZİANTEP

AK Parti

1- Abdulhamit Gül

2- Ahmet Uzer

3- Mehmet Erdoğan

4- Abdullah Nejat Koçer

5- Derya Bakbak

6- Ali Şahin

7- Müslüm Yüksel

8- Mehmet Sait Kirazoğlu

MHP

1- Ali Muhittin Taşdoğan

2- Sermet Atay

CHP

1- Bayram Yılmazkaya

2- İrfan Kaplan

İYİ Parti

1- İmam Hüseyin Filiz

HDP

1- Mahmut Toğrul

GİRESUN

AK Parti

1- Cemal Öztürk

2- Kadir Aydın

3- Sabri Öztürk

CHP

1- Necati Tığlı

 

GÜMÜŞHANE

AK Parti

1- Hacı Osman Akgül

2- Cihan Pektaş

HAKKARİ

HDP

1- Leyla Güven

2- Sait Dede

3- Özgür Zeydanoğlu

HATAY

AK Parti

1- Hacı Bayram Türkoğlu

2- Hüseyin Yayman

3- Abdulkadir Özel

4- Hüseyin Şanverdi

MHP

1- Lütfi Kaşıkçı

2- İbrahim Gül

CHP

1- Mehmet Güzelmansur

2- Suzan Şahin

3- Serkan Topal

4- İsmet Tokdemir

HDP

1- Barış Atay Mengüllüoğlu

ISPARTA

AK Parti

1- Süreyya Sadi Bilgiç

2- Recep Özel

3- Mehmet Uğur Gökgöz

İYİ Parti

1- Aylin Cesur

MERSİN

AK Parti

1- Lütfi Elvan

2- Ali Cumhur Taşkın

3- Zeynep Gül Yılmaz

4- Hacı Özkan

MHP

1-Olcay Kılavuz

2-Baki Şimşek

CHP

1- Cengiz Gökçel

2- Alpay Antmen

3- Ali Mahir Başarır

İYİ Parti

1- Behiç Çelik

2- Zeki Hakan Sıdalı

HDP

1- Fatma Kurtulan

2- Rıdvan Turan

 

İSTANBUL 1. Bölge

AK Parti

1- Berat Albayrak

2- Nurettin Canikli

3- Mustafa Ataş

4- Erol Kaya

5- Vedat Demiröz

6- Ravza Kavakcı Kan

7- Osman Boyraz

8- İsmet Uçma

9- Mihrimah Belma Satır

10- Ahmet Berat Çonkar

11- Hulusi Şentürk

12- Müşerref Pervin Tuba Durgut

13- Eyüp Özsoy

14- Serkan Bayram

15- Fatih Süleyman Denizolgun

MHP

1- Edip Semih Yalçın

2- İzzet Ulvi Yönter

CHP

1- İbrahim Özden Kaboğlu

2- Mehmet Akif Hamzaçebi

3- Gamze Akkuş İlgezdi

4- Onursal Adıgüzel

5- Fethi Açıkel

6- Gürsel Tekin

7- İlhan Kesici

8- Oğuz Kaan Salıcı

9- Mahmut Tanal

10- Saliha Sera Kadıgil Sütlü

11- Hüseyin Emre Bağce

İYİ Parti

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu

HDP

1- Pervin Buldan

2- Musa Piroğlu

3- Erkan Baş

4- Erol Katırcıoğlu

İSTANBUL 2. Bölge

AK Parti

1- Süleyman Soylu

2- Fatma Betül Sayan Kaya

3- Volkan Bozkır

4- Abdullah Güler

5- Hasan Turan

6- Serap Yaşar

7- Aziz Babuşcu

8- Şirin Ünal

9- Canan Kalsın

10- Ahmet Hamdi Çamlı

11- Markar Eseyan

12- Mustafa Demir

13- İffet Polat

MHP

1- Celal Adan

2- Cemal Çetin

CHP

1- Kadri Enis Berberoğlu

2- Aykut Erdoğdu

3- Ahmet Ünal Çeviköz

4- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

5- Yüksel Mansur Kılınç

6- Yunus Emre

7- Gökan Zeybek

8- Ali Şeker

İYİ Parti

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker

HDP

1- Ahmet Şık

2- Oya Ersoy

3- Hüda Kaya

İSTANBUL 3. Bölge

AK Parti

1- Numan Kurtulmuş

2- Mehmet Muş

3- Akif Çağatay Kılıç

4- Mehmet Doğan Kubat

5- Tülay Kaynarca

6- Halis Dalkılıç

7- Emine Sare Aydın Yılmaz

8- Nevzat Şatıroğlu

9- Zafer Sırakaya

10- Rümeysa Kadak

11- Ahmet Mücahit Arınç

12- Mustafa Yeneroğlu

13- Erkan Kandemir

14- Şamil Ayrım

15- Alev Dedegil

MHP

1- Feti Yıldız

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem

CHP

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam

İYİ Parti

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

HDP

1- Zeynel Özen

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu

5- Züleyha Gülüm

İZMİR 1. Bölge

AK Parti

1- Binali Yıldırım

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Cemal Bekle

MHP

1- Hasan Kalyoncu

CHP

1- Ahmet Tuncay Özkan

2- Murat Bakan

3- Özcan Purçu

4- Kani Beko

5- Mehmet Ali Çelebi

6- Tacettin Bayır

7- Ednan Arslan

İYİ Parti

1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

HDP

1- Serpil Kemalbay Pekgözegü

İZMİR 2. Bölge

AK Parti

1- Hamza Dağ

2- Fehmi Alpay Özalan

3- Necip Nasır

4- Yaşar Kırkpınar

MHP

1- Tamer Osmanağaoğlu

CHP

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2- Selin Sayek Böke

3- Kamil Okyay Sındır

4- Atila Sertel

5- Sevda Erdan Kılıç

6- Mahir Polat

7- Bedri Serter

İYİ Parti

1- Aytun Çıray

HDP

1- Murat Çepni

KARS

AK Parti

1- Ahmet Arslan

2- Yunus Kılıç

HDP

1- Ayhan Bilgen

KASTAMONU

AK Parti

1- Hakkı Köylü

2- Metin Çelik

CHP

1- Hasan Baltacı

KAYSERİ

AK Parti

1- Mehmet Özhaseki

2- Mustafa Elitaş

3- Taner Yıldız

4- İsmail Emrah Karayel

5- İsmail Tamer

6- Hülya Nergis

MHP

1- İsmail Özdemir

2- Mustafa Baki Ersoy

CHP

1- Çetin Arık

İYİ Parti

1- Dursun Ataş

KIRKLARELİ

AK Parti

1- Selahattin Minsolmaz

CHP

1- Türabi Kayan

2- Vecdi Gündoğdu

KIRŞEHİR

AK Parti

1- Mustafa Kendirli

CHP

1- Metin İlhan

KOCAELİ

AK Parti

1- Fikri Işık

2- İlyas Şeker

3- Radiye Sezer Katırcıoğlu

4- Mehmet Akif Yılmaz

5- Sami Çakır

6- Cemil Yaman

7- Emine Zeybek

MHP

1- Saffet Sancaklı

CHP

1- Fatma Kaplan Hürriyet

2- Haydar Akar

3- Tahsin Tarhan

İYİ Parti

1- Lütfü Türkkan

HDP

1- Ömer Faruk Gergerlioğlu

KONYA

AK Parti

1- Ahmet Sorgun

2- Tahir Akyürek

3- Orhan Erdem

4- Leyla Şahin Usta

5- Ziya Altunyaldız

6- Hacı Ahmet Özdemir

7- Gülay Samancı

8- Abdullah Ağralı

9- Selman Özboyacı

10- Halil Etyemez

MHP

1- Mustafa Kalaycı

2- Esin Kara

CHP

1- Abdullatif Şener

2- Abdulkadir Karaduman

İYİ Parti

1- Fahrettin Yokuş

KÜTAHYA

AK Parti

1- Ahmet Tan

2- İshak Gazel

3- Ceyda Çetin Erenler

MHP

1- Ahmet Erbaş

CHP

1- Ali Fazıl Kasap

MALATYA

AK Parti

1- Bülent Tüfenkci

2- Öznur Çalık

3- Ahmet Çakır

4- Hakan Kahtalı

MHP

1- Mehmet Celal Fendoğlu

CHP

1- Veli Ağbaba

MANİSA

AK Parti

1- Murat Baybatur

2- Uğur Aydemir

3- İsmail Bilen

4- Semra Kaplan Kıvırcık

5- Mehmet Ali Özkan

MHP

1- Erkan Akçay

CHP

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

İYİ Parti

1- Tamer Akkal

KAHRAMANMARAŞ

AK Parti

1- Mahir Ünal

2- Ahmet Özdemir

3- Celalettin Güvenç

4- İmran Kılıç

5- Mehmet Cihat Sezal

6- Habibe Öçal

MHP

1- Sefer Aycan

İYİ Parti

1- Faruk Atlı

MARDİN

AK Parti

1- Şeyhmus Dinçel

2- Cengiz Demirkaya

HDP

1- Mithat Sancar

2- Pero Dundar

3- Tuma Çelik

4- Ebrü Günay

MUĞLA

AK Parti

1- Mehmet Yavuz Demir

2- Yelda Erol Gökcan

CHP

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Girgin

İYİ Parti

1- Metin Ergun

MUŞ

AK Parti

1- Mehmet Emin Şimşek

2- Abdulselam Er

HDP

1- Gülüstan Kılıç Koçyiğit

2- Mensur Işık

NEVŞEHİR

AK Parti

1- Mustafa Açıkgöz

2- Yücel Menekşe

CHP

1- Faruk Sarıaslan

NİĞDE

AK Parti

1- Yavuz Ergun

2- Selim Gültekin

CHP

1- Ömer Fethi Gürer

ORDU

AK Parti

1- Şenel Yediyıldız

2- Ergün Taşcı

3- Metin Gündoğdu

MHP

1- Cemal Enginyurt

CHP

1- Seyit Torun

2- Mustafa Adıgüzel

RİZE

AK Parti

1- Hayati Yazıcı

2- Osman Aşkın Bak

3- Muhammed Avcı

SAKARYA

AK Parti

1- Ali İhsan Yavuz

2- Recep Uncuoğlu

3- Kenan Sofuoğlu

4- Çiğdem Erdoğan Atabek

MHP

1- Muhammed Levent Bülbül

CHP

1- Engin Özkoç

İYİ Parti

1- Ümit Dikbayır

SAMSUN

AK Parti

1- Ahmet Demircan

2- Yusuf Ziya Yılmaz

3- Çiğdem Karaaslan

4- Fuat Köktaş

5- Orhan Kırcalı

MHP

1- Erhan Usta

CHP

1- Kemal Zeybek

2- Neslihan Hancıoğlu

İYİ Parti

1- Bedri Yaşar

SİİRT

AK Parti

1- Osman Ören

HDP

1- Meral Danış Beştaş

2- Sıdık Taş

SİNOP

AK Parti

1- Nazım Maviş

CHP

1- Barış Karadeniz

SİVAS

AK Parti

1- İsmet Yılmaz

2- Mehmet Habib Soluk

3- Semiha Ekinci

MHP

1- Ahmet Özyürek

CHP

1- Ulaş Karasu

TEKİRDAĞ

AK Parti

1- Mustafa Şentop

2- Mustafa Yel

3- Çiğdem Koncagül

CHP

1- Faik Öztrak

2- İlhami Özcan Aygun

3- Candan Yüceer

İYİ Parti

1- Enez Kaplan

TOKAT

AK Parti

1- Yusuf Beyazıt

2- Mustafa Arslan

3- Özlem Zengin

MHP

1- Yücel Bulut

CHP

1- Kadim Durmaz

TRABZON

Ak Parti

1- Muhammet Balta

2- Adnan Günnar

3- Bahar Ayvazoğlu

4- Salih Cora

CHP

1- Ahmet Kaya

İYİ Parti

1- Hüseyin Örs

TUNCELİ

CHP

1- Polat Şaroğlu

HDP

1- Alican Önlü

ŞANLIURFA

AK Parti

1- Ahmet Eşref Fakıbaba

2- Mehmet Kasım Gülpınar

3- Halil Özcan

4- Zemzem Gülender Açanal

5- Mehmet Ali Cevheri

6- İbrahim Halil Yıldız

7- Halil Özşavlı

8- Ahmet Akay

MHP

1- İbrahim Özyavuz

CHP

1- Aziz Aydınlık

HDP

1- Nimetullah Erdoğmuş

2- Ayşe Sürücü

3- Nusrettin Maçin

4- Ömer Öcalan

UŞAK

AK Parti

1- Mehmet Altay

2- İsmail Güneş

CHP

1- Özkan Yalım

VAN

AK Parti

1- Osman Nuri Gülaçar

2- İrfan Kartal

3- Abdulahat Arvas

HDP

1- Sezai Temelli

2- Bedia Özgökçe Ertan

3- Murat Sarısaç

4- Muazzez Orhan

5- Tayip Temel

YOZGAT

AK Parti

1- Bekir Bozdağ

2- Yusuf Başer

MHP

1- İbrahim Ethem Sadef

CHP

1- Ali Keven

ZONGULDAK

AK Parti

1- Polat Türkmen

2- Ahmet Çolakoğlu

3- Hamdi Uçar

CHP

1- Ünal Demirtaş

2- Deniz Yavuzyılmaz

AKSARAY

AK Parti

1- İlknur İnceöz

2- Cengiz Aydoğdu

MHP

1- Ramazan Kaşlı

İYİ Parti

1- Ayhan Erel

BAYBURT

AK Parti

1- Fetani Battal

KARAMAN

AK Parti

1- Recep Şeker

2- Selman Oğuzhan Eser

CHP

1- İsmail Atakan Ünver

KIRIKKALE

AK Parti

1- Ramazan Can

MHP

1- Halil Öztürk

CHP

1- Ahmet Önal

BATMAN

AK Parti

1- Ziver Özdemir

HDP

1- Feleknas Uca

2- Necdet İpekyüz

3- Ayşe Acar Başaran

4- Mehmet Ruştu Tiryaki

ŞIRNAK

AK Parti

1- Rizgin Birlik

HDP

1- Hasan Özgüneş

2- Nuran İmir

3- Hüseyin Kaçmaz

BARTIN

AK Parti

1- Yılmaz Tunç

CHP

1- Aysu Bankoğlu

ARDAHAN

AK Parti

1- Orhan Atalay

CHP

1- Öztürk Yılmaz

IĞDIR

MHP

1- Yaşar Karadağ

HDP

1- Habip Eksik

YALOVA

AK Parti

1- Ahmet Büyükgümüş

2- Meliha Akyol

CHP

1- Özcan Özel

KARABÜK

AK Parti

1- Cumhur Ünal

2- Niyazi Güneş

CHP

1- Hüseyin Avni Aksoy

KİLİS

AK Parti

1- Mustafa Hilmi Dülger

2- Ahmet Salih Dal

OSMANİYE

AK Parti

1- Mücahit Durmuşoğlu

2- İsmail Kaya

MHP

1- Devlet Bahçeli

CHP

1- Baha Ünlü

DÜZCE

AK Parti

1- Fahri Çakır

2- Ayşe Keşir

MHP

1- Ümit Yılmaz
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