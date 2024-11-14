İUP maaşları ne zaman yatacak? 2024 İUP maaşı ne kadar?

İşgücü Uyum Programı (İUP) maaş ödemeleri, işgücüne katılımın artırılması amacıyla engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalanlar tarafından merak ediliyor. İŞKUR'a kayıtlı, emekliliği bulunmayan ve son bir ay içinde sigortalı çalışmamış olan 18 yaş üzeri bireyler, İUP kapsamında maaş alabiliyor. Peki, 2024 İUP maaşları ne zaman ödenecek ve İUP maaşı ne kadar olacak?

İUP maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair sorgulamalar devam ediyor. Henüz resmi olarak maaşların ödeneceği tarihler belirlenmedi. İUP kapsamında çalışan kişilerin maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplarına yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyurular yapıldığında güncel bilgiler paylaşılacaktır.

İUP katılımcıları için 2024 yılında belirlenen günlük ücret 666,75 TL olarak açıklandı. Katılımcılara, katılım sağladıkları günler için bu cep harçlığı ödenecektir.

İUP, 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekliliği olmayan ve son bir ayda sigortalı çalışmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabileceği bir programdır. Yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay sürecek şekilde planlanmıştır. Programın ilk 4 haftasında yoğunlaştırılmış eğitimler kapsamında haftada 37,5 saat (5 gün), sonraki haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) çalışma süresi öngörülmektedir.

Aylık ortalama 8 bin TL ödeme alacak katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar en fazla 140 fiili gün boyunca programdan yararlanabilecektir. Ayrıca, İUP katılımcılarının program dışında başka bir işte çalışmasına engel bulunmamaktadır.