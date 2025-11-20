İsveç Neden Play-Off Oynuyor? İşte 'Vikingler'i Potaya Sokan O Detay

İsveç Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında beklenen performansı sergileyemedi ve grubunu ilk iki sırada bitiremeyerek doğrudan katılım veya grup ikinciliği şansını kaybetti. Normal şartlarda elenmesi gereken İsveç'in imdadına UEFA Uluslar Ligi yetişti.



"Can Simidi" ile Geldiler



FIFA ve UEFA'nın belirlediği statüye göre; Dünya Kupası Elemeleri gruplarında ilk ikiye giremeyen ancak 2024/25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üstte yer alan 4 grup birincisi play-off hakkı kazanıyor.



İsveç, Uluslar C Ligi'nde gösterdiği üstün performans ve elde ettiği grup birinciliği sayesinde, genel sıralamadaki yüksek puanıyla bu 4 takımlık "özel kontenjandan" yararlandı.



Neden 4. Torbadalar?



Play-off sistemine grup ikincisi olarak değil, Uluslar Ligi kontenjanından dahil oldukları için statü gereği seribaşı olamıyorlar ve kura çekimine 4. Torba'dan katılıyorlar.



Bu durum, Alexander Isak ve Dejan Kulusevski gibi dünya yıldızlarına sahip olan İsveç'i, kağıt üzerinde "zayıf" görünen 4. Torba'nın en tehlikeli "mayınlı takımı" haline getiriyor.

