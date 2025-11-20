Haber Tarihi: 20 Kasım 2025 17:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 17:03

İsveç Neden Play-Off Oynuyor? İşte "Vikingler"i Potaya Sokan O Detay

2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off kura çekiminde A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri arasında (4. Torba) yer alan İsveç'in durumu futbolseverlerde merak uyandırdı. Güçlü bir kadroya sahip olmasına rağmen İsveç neden doğrudan gidemedi ve play-off'a en alt torbadan katılıyor?

İsveç Neden Play-Off Oynuyor? İşte 'Vikingler'i Potaya Sokan O Detay
İsveç Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında beklenen performansı sergileyemedi ve grubunu ilk iki sırada bitiremeyerek doğrudan katılım veya grup ikinciliği şansını kaybetti. Normal şartlarda elenmesi gereken İsveç'in imdadına UEFA Uluslar Ligi yetişti.

"Can Simidi" ile Geldiler

FIFA ve UEFA'nın belirlediği statüye göre; Dünya Kupası Elemeleri gruplarında ilk ikiye giremeyen ancak 2024/25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üstte yer alan 4 grup birincisi play-off hakkı kazanıyor.

İsveç, Uluslar C Ligi'nde gösterdiği üstün performans ve elde ettiği grup birinciliği sayesinde, genel sıralamadaki yüksek puanıyla bu 4 takımlık "özel kontenjandan" yararlandı.

Neden 4. Torbadalar?

Play-off sistemine grup ikincisi olarak değil, Uluslar Ligi kontenjanından dahil oldukları için statü gereği seribaşı olamıyorlar ve kura çekimine 4. Torba'dan katılıyorlar.

Bu durum, Alexander Isak ve Dejan Kulusevski gibi dünya yıldızlarına sahip olan İsveç'i, kağıt üzerinde "zayıf" görünen 4. Torba'nın en tehlikeli "mayınlı takımı" haline getiriyor.
