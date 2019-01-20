Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Nöbet'in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni toplamıştı.



Nöbet'in ekrana gelen ikinci tanımı da dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi.

"GECE VAKTİ BU DAĞLARDA YA KURT GEZER YA JANDARMA!"

"Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!" mottosuyla yola çıkan dizide aksiyon dolu anlar dikkat çekerken, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan'ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahneleri gerilimi yükseltiyor.

NÖBET DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kürşat Alnıaçık, Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek, Orkun Ok

İŞTE NÖBET'İN KONUSU

Kurtlar Vadisi isimli dizi projesindeki canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle simgeleşen Necati Şaşmaz'ın NöbetK 7/24 adındaki sürpriz projesinin ayrıntıları kesinlik kazandı. Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen ve izleyici kitlesinin takdirini-beğenisini yüzlerinden Necati Şaşmaz'ın baş rolünü üstleneceği polisiye konusunun işleneceği Nöbet 7/24 adlı yapımın oyuncu kadrosu belirlendi. Peki, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstleneceği Pana Film imzasıyla yeni yayın döneminde seyircisini ağırlayacak, gerek projeye renk katacak oyuncu kadrosu gerekse sürükleyici olay örgüsüyle iple çekilen Nöbet 7/24 ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte, Antalya bölgesinde yepyeni bir kasaba inşa edilerek çekimlerin gerçekleştirildiği Nöbet 7/24 oyuncuları ve dizi projesi hakkında tutkunlarını yakından ilgilendirecek en son gelişmeler...

NÖBET 7/24 OYUNCULARI HANGİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR?

İŞTE, NÖBET 7/24 OYUNCU KADROSU...

Hem yapımcılık hem de baş rol koltuğunda televizyon ekranlarının aranan simalarından Necati Şaşmaz'ın yeni dizi projesi Nöbet 7/24 oyuncu kadrosunda; Saygın Soysal, Tuncay Beyazıt, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, Yurdaer Okur, Kaan Sevi ve İbrahim Kendirci gibi güçlü oyuncuların yer aldığının açıklaması yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra Nöbet 7/24 oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim de transfer edildi. Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar rolünü üstleneceğinin bilgisine ulaşıldı. Gökhan Gencebay, 20'li yaşların sonunda İzmirli çapkın bir jandarma üsteğmen karakteriyle seyircisini ağırlayacak.