İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu!

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu!
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12 Ocak 2025 16:35
Son güncelleme 12 Ocak 2025 16:54
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile birlikte sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat da kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin, kafileye dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde cumartesi günü MR'a giren Osayi Samuel de kadroda kendisine yer buldu.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:




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