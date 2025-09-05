Haber Tarihi: 05 Eylül 2025 13:48 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 13:48

İstanbul'da okullar Pazartesi saat kaçta başlayacak?

İstanbul Valiliği, eğitim öğretimin ilk gününde trafikte yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme açıkladı. Peki, İstanbul'da okullar Pazartesi saat kaçta başlayacak?

İstanbul Valilği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, il genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin ders başı yapacağı belirtilerek, "İlk gün itibarıyla 17 bin servis aracının ve çocuklarını ilk gün kendi araçlarıyla okullarına götürmek isteyen binlerce velinin trafiğe çıkacağı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Özellikle sabah saatlerinde oluşması beklenen yoğunluğun ve servis güzergahlarının tespitinde yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08.09.2025 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi – özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."


