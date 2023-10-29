Haber Tarihi: 29 Ekim 2023 16:45 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 16:45

İstanbul Boğazı Canlı Donanma Geçişi: Donanma geçit töreni ne zaman, saat kaçta? Donanma geçişi nereden izlenir, kaçta gelecek?

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştireceği tarihinin en büyük resmigeçidini Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu sevk ve idare edecek. Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak kortejde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da yer alması planlanıyor. Peki, İstanbul Boğazı'nda donanma geçişi ne zaman, saat kaçta? Donanma geçişi nereden izlenir?

İstanbul Boğazı Canlı Donanma Geçişi: Donanma geçit töreni ne zaman, saat kaçta? Donanma geçişi nereden izlenir, kaçta gelecek?
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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yapacağını açıkladı.
Alınan bilgiye göre, Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinde gerçekleştireceği en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.

İstanbul Boğazı'nda donanma geçişi ne zaman, saat kaçta? 

İstanbul Boğazı'nda donanma geçişi saat 16:15'te başlayacak.




"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'nin yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücum bot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlı'ğına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığı'ndan da geçiş sırasında 101 pare top atışı gerçekleştirilecek.

Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor.

Nereden izlenir?

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