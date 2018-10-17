İspanyol köşe yazarı: 'Bir idolün çöküşü'

"Bir idolün çöküşü" başlıklı yazısında Diaz, Arda Turan hakkında şu sözleri kullandı;"KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE DİBE VURDU""Arda, iyi bir futbolcu olma şansını kaybetti. Ancak Türkiye'de korkunç bir şekilde dibe vurdu. 2015 yılında Barcelona formasını sırtına geçirdiğinde Milli Takım için tartışmasız bir oyuncuydu. Şimdi ise adı kötüye çıkmış, utanç duyulan bir futbolcu oldu."2015 ZİRVE YILLARI"Galatasaray'daki harika kariyerinden sonra 2011'de 13 milyon euroya Atletico Madrid'e transfer oldu. Diego Simeone'nin yönetimiyle birlikte evrim geçirdi. Ardından Barcelona'ya 41 milyon euroya gitti. 10 Temmuz 2015 tarihinde zirveye çıkmıştı…"FUTBOLUN GERÇEK TARAFI ZORLADI, ADAPTE OLAMADI"Futbolun gerçek tarafı Arda'yı çok zorladı. Barcelona'da her zaman Neymar ve Iniesta'nın gölgesinde kaldı. Günlük yaşantıya adapte olmakta zorlandı. Takımdaki elit oyuncuların uyguladığı diyetleri bile yapmadı, yapmak istemedi. Yetenek, futbolda her şey demek değildir. Tam bu aralarda Luis Enrique'nin gözünden düştü. Türkiye Milli Takımı'nda da istenmeyen adam oldu. Euro 2016'da Türkiye ile İspanya arasında oynanan maçta Türk taraftarlar ıslıkladı."GÖZDEN ÇIKARTILAN İLK OYUNCU"2016-17 sezonunda 30 maça çıkarken 2017-18 sezonunda sadece 5 maç oynayabildi. Kış transfer döneminde ilk gözden çıkartılacak oyuncu oldu. Bir de sakatlanınca antrenman yapamaz hale geldi. Barcelona için Arda artık bitmişti. Başakşehir'e bonservisiyle birlikte satmak istediler. Sonunda 2 yıllık kiralama ile anlaşabildiler. Barcelona ve Başakşehir, Arda için aynı parayı ödeyecekti. Anlaşma buydu…"ARDA ARTIK GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR"Arda Turan için yeni bir macera gibi görünüyordu. 11 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. 4 Mayıs 2018'de oynanan Sivasspor maçında yardımcı hakeme bağırdı, tehdit etti. 16 maç ceza aldı… Son olarak saha dışında bir kavgaya karıştı. Çok net görünüyor ki Arda Turan, geri dönmek istemiyor. 30 Haziran 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi devam ediyor. Oynama süresi alabilir mi? Yeteneğine şüphe yok ama takımı çok iyi durumda. Ligde 2. sıradalar. Artık Arda için oynama şansı çok az…