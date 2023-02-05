Haber Tarihi: 05 Şubat 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 11:26

İptal olan uçak seferleri 5-6 Şubat 2023! THY, Pegasus, Anadolu Jet iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi?

Uçuşlar iptal mi ile THY, Pegasus, Anadolu Jet iptal edilen uçuşlar merak konusu oldu. Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi? İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti. Yaşanan gelişmelerinin ardından, hangi uçuşların iptal edildiği uçak bileti alan yolcular tarafından mercek altına alındı. İşte 5-6 Şubat 2023 iptal edilen uçak seferleri listesi...

İptal olan uçak seferleri 5-6 Şubat 2023! THY, Pegasus, Anadolu Jet iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi?
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İstanbul da içinde olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak THY'den beklenen açıklama geldi. Peki, İstanbul'da uçak seferleri iptal mi? İşte 5, 6 Şubat 2023 tarihlerinde THY iptal edilen uçak seferleri listesi...

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT
Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı. 
THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

ANADOLU JET İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

UÇUŞ SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ
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UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.

THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

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İptal olan uçak seferleri 5-6 Şubat 2023! THY, Pegasus, Anadolu Jet iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi? Gündem İptal olan uçak seferleri 5-6 Şubat 2023! THY, Pegasus, Anadolu Jet iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi?
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