İptal olan uçak seferleri 5-6 Şubat 2023! THY, Pegasus, Anadolu Jet iptal edilen uçuşlar! Sabiha Gökçen uçak seferleri iptal mi?

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İstanbul da içinde olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak THY'den beklenen açıklama geldi. Peki, İstanbul'da uçak seferleri iptal mi? İşte 5, 6 Şubat 2023 tarihlerinde THY iptal edilen uçak seferleri listesi...Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı.THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.