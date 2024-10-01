Haber Tarihi: 01 Ekim 2024 13:44 - Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 13:44

iPhone 7'de Whatsapp kullanamayacak mı? 2024

WhatsApp'ın yakın zamanda yayınlayacağı bir güncelleme ile eski model cihazlarda çalışmayı durduracağı öne sürülüyordu. Bu cihazlar arasında yer alan iPhone 7'de ise uygulamanın erişime kapatılıp kapatılmayacağı merak konusu olmuştu. Peki WhatsApp iPhone 7'de kullanılmaya devam edecek mi? iPhone 7'de Whatsapp kullanamayacak mı? İşte ayrıntılar...

iPhone 7'de Whatsapp kullanamayacak mı? 2024
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WhatsApp kullanılmayacak telefonlar listesi düşük model telefon kullananların gündeminde yer alıyor. WhatsApp'ın sahibi META şirketinden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren 19 telefon modelinde uygulama çalışmayacak. Yeni gelecek güncellemenin bu telefonlarda bazı sıkıntıları ortaya çıkaracağı gerekçesiyle WhatsApp otomatik olarak bu telefonlarda açılmayacak. Listedeki cep telefonlarının 7 yaşından büyük modeller olduğu gözlemlenirken, META bu kararı yeni donanımlar ve yazılım güncellemelerine odaklanmak adına aldığını duyurdu. 

iPhone 7'de Whatsapp kullanamayacak mı? 2024

Apple, her yazılım güncellemesi duyurduğunda bazı eski modellerden yazılım desteğinin kesileceğine dair iddialar ortaya atılıyor. Bu kez gündemde 2016'da piyasaya sürülen iPhone 7 modeli var.

Birçok sosyal medya paylaşımı ve haberde, WhatsApp uygulamasının 1 Ekim 2024'ten itibaren iPhone 7 modellerinde kullanılamayacağı iddia edildi.

iPhone 7 Whatsapp desteği ne zaman bitiyor?

Apple, belli aralıklarla ürünlerine güvenlik ve yazılım geliştirmeleri eklemek için sürüm güncellemeleri hazırlıyor.

iPhone 7 modelinin en son aldığı güncellemenin 15.8.3 olduğundan bahsetmiştik. Fakat iPhone 7 modeli piyasaya sürüldükten sonra hiçbir güncelleme yapılmadıysa, telefonun işletim sistemi iOS 10 olarak duruyor demektir.

Bu durumda 2016'da alınan bir iPhone 7 modeli, eğer hiç güncellenmediyse şu anda da WhatsApp tarafından desteklenmiyor.

Yazılım güncellemeleri yapılmayınca bazı aplikasyonların desteği kesmesi normal olsa da bu durum uygulama ya da telefonun modeline değil, kullanıcıya bağlı. Yazılım güncellemeleri zamanında yapılan iPhone 5s modelleri bile 25 Şubat 2025'e kadar WhatsApp uygulamasını kullanabilecek.


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