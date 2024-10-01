iPhone 7'de Whatsapp kullanamayacak mı? 2024

Apple, her yazılım güncellemesi duyurduğunda bazı eski modellerden yazılım desteğinin kesileceğine dair iddialar ortaya atılıyor. Bu kez gündemde 2016'da piyasaya sürülen iPhone 7 modeli var.

Apple, belli aralıklarla ürünlerine güvenlik ve yazılım geliştirmeleri eklemek için sürüm güncellemeleri hazırlıyor.

iPhone 7 modelinin en son aldığı güncellemenin 15.8.3 olduğundan bahsetmiştik. Fakat iPhone 7 modeli piyasaya sürüldükten sonra hiçbir güncelleme yapılmadıysa, telefonun işletim sistemi iOS 10 olarak duruyor demektir.

Bu durumda 2016'da alınan bir iPhone 7 modeli, eğer hiç güncellenmediyse şu anda da WhatsApp tarafından desteklenmiyor.

Yazılım güncellemeleri yapılmayınca bazı aplikasyonların desteği kesmesi normal olsa da bu durum uygulama ya da telefonun modeline değil, kullanıcıya bağlı. Yazılım güncellemeleri zamanında yapılan iPhone 5s modelleri bile 25 Şubat 2025'e kadar WhatsApp uygulamasını kullanabilecek.