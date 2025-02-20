iPhone 14 satıştan kalktı mı? - 2025

Apple, yeni iPhone 16e modelini tanıtmasının hemen ardından, iPhone 14 ve üçüncü nesil iPhone SE modellerinin satışını tamamen durdurdu. 2022 yılında piyasaya sürülen iPhone 14, o dönemde kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Ancak Apple'ın resmi web sitesinde artık bu modele dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Aynı şekilde, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken üçüncü nesil iPhone SE de satıştan kaldırıldı.

Apple'ın iPhone 14'ü satıştan kaldırma kararı, şirketin uzun vadeli planları çerçevesinde beklenen bir adımdı. iPhone 14'ün en son güncellenen satış fiyatı, 47.999 TL seviyesindeydi. Öte yandan, yeni duyurulan iPhone 16e modeli de benzer bir fiyat noktasında konumlandırılmış durumda. Fakat iPhone 16e, donanım açısından önemli yenilikler içeriyor. Bu model, Apple'ın A18 çipi ile güçlendirilmiş olup, aynı zamanda şirketin kendi geliştirdiği ilk C1 modemle donatılmış durumda. Buna ek olarak, Apple'ın son yıllarda vurguladığı bağlantı standartlarına uyum çerçevesinde, iPhone 16e'de Lightning yerine USB-C portu bulunuyor.