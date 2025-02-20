Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 09:39 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 09:39

iPhone 14 satıştan kalktı mı? - 2025

Teknoloji devi Apple 28 Aralık itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde Lightning portuna sahip iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone SE satışı yapamayacak

iPhone 14 satıştan kalktı mı? - 2025
Abone Ol
Apple, yeni iPhone 16e modelini tanıtmasının hemen ardından, iPhone 14 ve üçüncü nesil iPhone SE modellerinin satışını tamamen durdurdu. 2022 yılında piyasaya sürülen iPhone 14, o dönemde kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Ancak Apple'ın resmi web sitesinde artık bu modele dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Aynı şekilde, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken üçüncü nesil iPhone SE de satıştan kaldırıldı.

Apple'ın iPhone 14'ü satıştan kaldırma kararı, şirketin uzun vadeli planları çerçevesinde beklenen bir adımdı. iPhone 14'ün en son güncellenen satış fiyatı, 47.999 TL seviyesindeydi. Öte yandan, yeni duyurulan iPhone 16e modeli de benzer bir fiyat noktasında konumlandırılmış durumda. Fakat iPhone 16e, donanım açısından önemli yenilikler içeriyor. Bu model, Apple'ın A18 çipi ile güçlendirilmiş olup, aynı zamanda şirketin kendi geliştirdiği ilk C1 modemle donatılmış durumda. Buna ek olarak, Apple'ın son yıllarda vurguladığı bağlantı standartlarına uyum çerçevesinde, iPhone 16e'de Lightning yerine USB-C portu bulunuyor.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko'ya derbiye! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko'ya derbiye!
Mourinho'dan Galatasaray yasağı! Fenerbahçe Mourinho'dan Galatasaray yasağı!
Beşiktaş, kritik Eyüpspor deplasmanında! Beşiktaş Beşiktaş, kritik Eyüpspor deplasmanında!
Altın neden yükseliyor? 20 Şubat ons ve gram altın fiyatları Gündem Altın neden yükseliyor? 20 Şubat ons ve gram altın fiyatları
Fenerbahçe, Tuta'dan vazgeçmiyor! Fenerbahçe Fenerbahçe, Tuta'dan vazgeçmiyor!
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, performansıyla göze girdi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, performansıyla göze girdi!
Mourinho: 'Türkiye'de böyle değil!' Fenerbahçe Mourinho: "Türkiye'de böyle değil!"
Microsoft kuantum çip Majorana 1'i tanıttı: Majorana nedir? Gündem Microsoft kuantum çip Majorana 1'i tanıttı: Majorana nedir?
iPhone 14 satıştan kalktı mı? - 2025 Gündem iPhone 14 satıştan kalktı mı? - 2025
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Manchester United'da Ruben Amorim'e olan güven bitti
2
Galatasaray - AZ Alkmaar: Muhtemel 11'ler
3
Kylian Mbappe, Manchester City'yi darmadağın etti
4
Arda Güler'e "Ayrıl" çağrısı!
5
Lookman'dan Gasperini'ye tepki
6
Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
7
Anderlecht - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER