Inter taraftarlarının Domagoj Vida tepkisi!

Devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmayande taraftarlar yönetime tepkili. Taraftarlar, Beşiktaş'tan'nın da alınmamasına tepki gösterdi.İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre Twitter'da Inter yönetimini eleştiren taraftarlar, ''Inter, sezonu kupa almadan tamamlayacak ve hala transfer yok. Bir şeylerin artık değişmesi lazım.'', ''Inter'in transfer yapması için daha ne kadar puan kaybı gerekiyor?'' paylaşımları yaptı.34 yaşına gelen stoper Miranda'nın yerine transfer yapılmamasına sinirlenen Inter taraftarlarının yaptığı '''' paylaşımı dikkat çekti.Hırvat stoper ile Inter'in yanı sıra Roma da ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Vida ise ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ta kaldığını duyurmuştu.