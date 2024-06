İnstagram Çalınan Hesap Kurtarma Linki Formu 2024

*Kişinin fotoğraflarını içermeyen hesap için Meta'nın Destek Ekibi'nden bir otomatik yanıt e-postası almanız gerekir.

Instagram'ın kullanıma sunduğu platform, hepsi bir arada destek sayfası olarak da değerlendirilebilir. Instagram hesabı çalınan kişiler instagram.com/hacked destek sayfasına buradan ulaşabilir ve "Hesabım çalındı" seçeneğini seçerek kurtarma işlemini başlatabilir.1. İnstagram hesabınızın kayıtlı olduğu mail adresinizi girin ve şifre değişikliği ile ilgili bölüme tıklayın2. Size kurtarma ile ilgili bir e-posta gönderilecektir.3. Mailde size gelen kurtarma mailindeki linke tıklayarak talimatları izleyin.4. Şifre yenileme ve Hesap kurtarma işlemlerini tamamlayın5.İnstagram üzerinden şifremi unuttum diyerek sıfırlama işlemini yapmayı deneyin.6. Bu işlemlerden hepsini mutlaka deneyin. Bu şekilde hesabınızı geri alabilme imkanınızı bulunuyor.*Kaydolduğunuz e-posta adresini veya telefon numarasını ve kaydolurken kullandığınız cihaz türünü belirterek kimliğinizi doğrulamaya yardımcı olun.*Hesap sahibinin fotoğraflarının yer aldığı bir hesap için destek talep ederseniz gerçek bir kişi olduğunuzu kanıtlamalısınız. Bunun için başınızı farklı yönlerde hareket ettirdiğiniz bir selfi videosu çekmeniz gerekir.*Videoyu gönderdikten sonra, verilen e-posta adresine Instagram tarafından bir e-posta gönderilir.*Gönderilen videoda kimliğiniz onaylanmazsa tekrar inceleme için yeni bir video gönderebilirsiniz.Hesabınızın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorsanız hesabınızı güvene almak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Geri almaya çalıştığınız hesap türüne bağlı olarak, bu kurtarma adımlarından bazılarını kullanamayabilirsiniz ancak her birini denemenizi tavsiye ederiz.security@mail.instagram.com'dan e-posta adresinizin değiştiğini bildiren bir e-posta aldıysanız mesajda hesabımı güvene al'ı işaretleyerek değişikliği geri alabilirsiniz. Başka bilgiler de değiştirildiyse (ör. şifreniz) ve e-posta adresinizi eskisiyle değiştiremiyorsanız Instagram'dan bir giriş bağlantısı veya güvenlik kodu talep edin.Hesabın size ait olduğunu doğrulamamıza yardımcı olmak için e-posta adresinize veya telefon numaranıza bir giriş bağlantısı göndermemizi isteyebilirsiniz.Giriş ekranında Giriş yapmakla ilgili yardım al'a dokunun.Hesabınızla ilişkili kullanıcı adını, e-posta adresini veya telefon numarasını girin ve Giriş bağlantısı gönder'e tıklayın. Not: Hesabınızla ilişkili kullanıcı adına, e-posta adresine veya telefon numarasına erişiminiz yoksa bu sayfaya gidip ekrandaki talimatları izleyin.Gerçek bir insan olduğunuzu onaylamak için sınama metnini tamamlayın ve İleri'ye tıklayın.Aldığınız e-posta veya kısa mesajdaki (SMS) giriş bağlantısına tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.Size gönderdiğimiz giriş bağlantısıyla hesabınızı geri alamıyorsanız mobil bir cihaz üzerinden bizden destek talep edebilirsiniz.Yalnızca sizin erişebildiğiniz güvenli bir e-posta adresi girmeye dikkat edin. Talebinizi gönderdikten sonra sıradaki adımlar için Instagram'dan bir e-posta alacaksınız.Kullanıcı adınızı bilmiyorsanız neler yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın.Sizin fotoğraflarınızı içermeyen bir hesap için destek talebinde bulunduysanız Meta'nın Destek Ekibi'nden bir otomatik yanıt e-postası almanız gerekir. Kaydolduğunuz e-posta adresini veya telefon numarasını ve kaydolurken kullandığınız cihaz türünü (ör. iPhone, Android, iPad, diğer) belirterek kimliğinizi doğrulamamıza yardımcı olmanızı isteriz.Sizin fotoğraflarınızın yer aldığı bir hesap için destek talep ederseniz gerçek bir kişi olduğunuzu kontrol etmemize ve kimliğinizi onaylamamıza yardımcı olmak için başınızı farklı yönlere çevirdiğiniz bir selfie videosu çekmeniz istenir.Kimliğinizi doğrulamamıza yardımcı olmak için selfie videosunu gönderdikten sonra, verdiğiniz güvenli e-posta adresine Instagram tarafından bir e-posta gönderilir. Bu videoyu gerçek bir kişi ve söylediğiniz kişi olup olmadığınızı kontrol etmek için kullanırız.Gönderdiğiniz video hiçbir zaman Instagram'da görünmeyecek ve 30 gün içinde silinecektir.: Instagram yüz tanıma teknolojisini kullanmaz ve selfie videolarına bu teknoloji uygulanmaz. Selfie videolarını gerçek bir kişi olduğunuzu teyit etmek için kullanırız ve hesabınıza erişme yetkiniz olduğunu gerçek bir kişi tarafından yapılacak incelemeyle onaylayabiliriz.Bilgisayar korsanı hesabınızı tamamen sildiyse geri almanın bir yolu yoktur. Ancak, eğer şanslıysanız, hesabınıza geri dönebilirsiniz. Umudunuzu kaybetmeden önce şu adımları deneyin:Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.Ekrandaki yönergeleri takip edin.Devre dışı bırakılmış bir mesaj açılırsa, basit bir oturum açma sorunu olabilir. Ancak, bilgisayar korsanı hesabı kalıcı olarak sildiyse geri yüklemenin bir yolu yoktur. Bunun yerine, aynı e-posta adresini kullanarak yeni bir Instagram hesabına kaydolabilirsiniz.Yine de, aynı kullanıcı adıyla yeni bir hesap oluşturursanız, Instagram'ın saldırıya uğramış hesabınızı kurtarması çok daha zor olacaktır. Yeni bir hesap oluşturmadan önce destek ekibiyle iletişime geçmek en iyisidir.Kaç kez duydunuz: "En az bir büyük harf, rakam, sembol vb. içeren güçlü bir parola kullanın." Güçlü bir parola, Instagram hesabınızı güvende tutmak için temel bir engel olsa da, genellikle bundan daha fazlasını gerektirir. Instagram hesabınızı tekrar saldırıya uğramaktan korumanın en güvenli yolu, iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmektir.Bu güçlü güvenlik aracı, bir uygulamadan bir güvenlik kodu girmenizi ister veya yeni bir cihazdan her giriş yaptığınızda kodu cep telefonunuza gönderir. Bu nedenle, bir bilgisayar korsanı şifrenizi kullanarak başka bir cihazdan hesabınıza girse bile, kodu almak için telefonunuzun SMS gelen kutusuna da erişmesi gerekir. Bu, bilgisayar korsanının girişimi bitirmesini neredeyse imkansız hale getirir.İki faktörlü kimlik doğrulamayı açmak için Instagram'ınızın "Güvenlik" sayfasını ziyaret edin, ardından "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama"ya gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.Şu anda hesabınıza giriş yapmış tüm cihazların listesine aşağıdaki adımları izleyerek erişebilirsiniz:Instagram "Ayarlar" sayfasına gidin."Güvenlik"e, ardından "Giriş Etkinliği"ne gidin.Listeyi gözden geçirirken, bilinmeyen aygıtları veya konumları kontrol ettiğinizden emin olun. Şüpheli bulduğunuz herhangi bir etkinliğe dokunun ve "Çıkış Yap"ı seçin.Şüpheli cihazlardan çıkış yapmayı bitirdiğinizde şifrenizi değiştirmeyi unutmayın.Instagram, şirketin size gönderdiği tüm iletişimleri görmenizi sağlayan "Instagram'dan E-postalar" adlı yararlı bir özelliğe sahiptir. Birisinin size Instagram'dan geliyormuş gibi davranan e-postalar göndererek hesabınıza girmeye çalıştığını düşündüğünüz her seferde bu özelliği kullanın. Bilgisayar korsanları, birisinin hesabınıza girmeye çalıştığı ve şifrenizi hemen değiştirmeniz gerektiği konusunda sizi yanlış bir şekilde uyarabilir. Bu e-postanın Instagram'dan gelip gelmediğini doğrulamak için "Ayarlar"a, ardından "Güvenlik"e ve ardından "Instagram'dan E-postalar"a gidin.Platformun son iki hafta içinde size gönderdiği tüm e-postaları içeren bir "Güvenlik" sekmesi göreceksiniz.Instagram'dan bir oturum açma veya parola değişikliği girişimiyle ilgili e-posta uyarısı gelirse, oturum açma bilgilerinizi değiştirerek hemen harekete geçmelisiniz.Henüz tüm sorularınızın yanıtlarını bulamadıysanız, okumaya devam edin.Instagram hesabınız saldırıya uğradıysa ve yukarıdaki adımların tümünü denediyseniz daha fazla yardım için Instagram destek ekibiyle iletişime geçmelisiniz. Ancak bunu yaptığınızda, hesabın asıl sahibi olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Instagram, kullanıcılarına iki seçenek sunar:1. Instagram hesabınızda kendi fotoğraflarınız varsa şirkete video selfie gönderebilirsiniz.2. Hesabınızda kendinize ait hiç fotoğrafınız yoksa, hesabın asıl sahibi olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Hesabı oluşturmak için kullanılan e-posta hesabını veya telefon numarasını ve hesabı oluşturmak için kullandığınız cihazı (örn. iPhone, Android, bilgisayar vb.) doğrulayabilirsiniz.Instagram için kullandığım e-postaya erişemezsem ne yapabilirim?Instagram hesabınıza yeniden erişmeniz gerektiğini varsayarsak, Instagram hesabınızda listelenen e-postaya erişiminizin olması gerekir. Instagram'ın politikasına göre, ya hesabınızdaki e-postanızı güncellemeniz (eğer yapabilirseniz) ya da o e-posta hesabına yeniden erişim kazanmanız gerekir.Ne yazık ki, e-posta hesabınıza yeniden erişemezseniz Instagram, Instagram profilinize erişmenize izin vermez.Görüntülü Doğrulama adımlarını yapmaya çalıştığımda sürekli hata alıyorum. Başka ne yapabilirim?Instagram'ın video doğrulama işleminin kusurlu olduğu bir sır değil. Birçok kullanıcı hata kodlarından ve işlemin tamamlanamamasından şikayet eder.Yapmanız gereken ilk şey, başka bir cihaz kullanmayı denemek. Birçok kullanıcı telefon yerine bilgisayar kullanarak hatayı aşmıştır. Bu ikincil cihazı daha önce Instagram hesabınızla kullandıysanız daha da iyi olur.Başka bir seçenek de: Instagram uygulamasını kapatın, güncel olduğundan emin olun, güçlü bir internet bağlantınız var ve yeniden açın. Ardından, doğrulama adımlarını tekrar deneyin.Bağlı bir Facebook hesabınız varsa, Facebook'a gidin ve Yüz Tanıma'yı açın (Ayarlar > Ayarlar ve Gizlilik > Yüz Tanıma). Meta, Instagram ve Facebook'un sahibidir. Bunun arkasındaki teori, iki hesabı birbirine bağladıysanız ve hala Facebook'a erişiminiz varsa, bu özelliği açmanız doğrulama sırasında Instagram'ın sizi tanımasına yardımcı olacaktır.Son olarak, daha fazla yardım için Instagram desteğiyle iletişime geçebilirsiniz, ancak birçok kullanıcı bunun kendilerini hiçbir yere götürmediğini belirtiyor. Bu nedenle tavsiyemiz, uygulamayı kaldırıp 24 saat beklemeniz, yeniden yüklemeniz ve tekrar denemenizdir.Birisi Instagram hesabınızı hacklediyse ve siz onun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardıysanız, şanslı olanlardan birisiniz. Deneyim, özellikle Instagram'ın Destek Ekibini dahil ederseniz, genellikle uzun ve belirsiz bir bekleyiş haline dönüşebilir. Kötü amaçlı saldırıların kurbanı olmayı önlemek için, hesabınızı güçlü bir parola ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile güvence altına aldığınızdan emin olun. Ayrıca, gerçek olamayacak kadar iyi görünen doğrulanmamış bağlantılara ve tekliflere asla tıklamayın.Bir bilgisayar korsanlığı saldırısından sonra Instagram hesabınızı nasıl geri yüklediniz? Deneyiminizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın.