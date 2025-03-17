Immobile'nin menajeri: "Bazı sorunları var"

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Immobile'nin menajeri: 'Bazı sorunları var'
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17 Mart 2025 20:32
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusunun durumu hakkında açıklamalar yaptı. 

Sommella, "Türkiye'deki deneyimi devam ediyor. Lazio kariyerinin sonuna gelmişti ve farklı bir deneyim yaşamak istiyordu. Önemli bir lige gitti ve onun yaşında maaşında artış olması da hiç fena değil. Beşiktaş'ta harika başladı, çok gol attı ve Süper Kupa kazandı. Bugün bazı sorunları var ama futbolda inişler ve çıkışlar olabilir." dedi. 

PERFORMANSI 

Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 maça çıkan İtalyan forvet, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Immobile'nin Beşiktaş ile olan kontratı 2026 yazında sona eriyor.


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