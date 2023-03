İftarda ezan okunurken su içilir mi, oruç açılır mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İftarda ezan okunurken su içilir mi? Tüm bu sorular en çok merak edilen konuların başında geliyor. İftarda ezan okunurken yemek yenebilir mi? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu sorunun yanıtı ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte, Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama: "Ezan okunduktan sonra elinizde su var ise suyunuzu bitirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıyorlardı ve ufka göre hareket ediyorlardı. Onun için çok az, birkaç dakikalık bir şey problem oluşturmaz.""Bismillah. Allahumme leke sumna ve ela rizgike eftarna, fetegabbel minna inneke entes-semiu'l-alîm.""Allah'ın adıyla. Allah'ım, Senin için oruç tuttuk ve nimetinle iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü Sen duyan bilensin.""Bismillahirrahmanirrahim. Ya vasie'l-mağfirati, iğfir lî"Duanın Anlamı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey mağfireti geniş olan, bağışla beni."Ramazan diyeti aslında oruç tutarken dengeli beslenmeyi mümkün kılan bir beslenme çeşididir. Ayrıca kişinin iftarla sahur arasındaki vakti acıkmadan geçirmesi adına da oldukça faydalı. Zira sahurda yanlış beslenip oruç süresince çok acıkmak olmak iftarda da fazla ve yanlış beslenmeyi getiriyor ve bu da bize fazla kilolar olarak geri dönüyor. Ramazan diyeti ayrıca sudan değil kastan kilo vermenizi sağlayarak verdiğiniz kiloları aynı hızla almanızın da önüne geçiyor.Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.Sahur: 3 dilim börek, çay.İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.7.gün:Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.Bereketli ve sağlık dolu bir ramazan olsun!