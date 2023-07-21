Haber Tarihi: 21 Temmuz 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 09:41

İETT zammı 2023 ne zaman? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı açıklandı. Alınan kararla İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı. Toplu taşımdaki zam sonrası öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri merak edildi. Peki, İETT zammı ne zaman geçerli olmaya başlayacak? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri.

İETT zammı 2023 ne zaman? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...
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İBB toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam sonrasında İETT, Metro, metrobüs, öğrenci ve tam kaç TL basıyor? Sorusu gündem oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi 2022 Nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40'lık zam yapıldı. Bu zam sonrasında UKOME toplantısında alınan kararla toplu ulaşıma yeni bir zam daha yapıldı. Peki, öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İşte yeni ücret detayları...

İETT ZAM GELDİ Mİ 2023?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olağanüstü toplanan Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma fiyatlarına geçtiğimiz aylarda yüzde 40 zam yapıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan UKOME Aralık ayı toplantısı, asgari ücret belirlenmeden yapıldığı için bugün olağanüstü olarak tekrar toplantı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi kabul edildi. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.
TAM BİLET VE ÖĞRENCİ BİLETİ AKBİLİ KAÇ TL BASIYOR?

Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı. Taksiler ise 28 lira olan indi-bindi ücreti 40 lira yükseltildi. Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.

İBB TOPLU ULAŞIM FİYAT TARİFESİ 2023

Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:

• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL

• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL

• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL


• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL

• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL

• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL

• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL

• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL

• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL

• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL

• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL

• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL

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