İddialı Dizi Final Yapıyor! Sevenleri İnanamadı

ATV'nin iddialı dizilerinden olan Can Kırıkları, 4'üncü bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin son bölümünün final sahnesinde ise ilginç bir an yaşandı. Zeynep'in Leyla'ya 'Bitti Leyla. Bittik' demesi dikkatleri çekti.

01 Kasım 2018 09:36
İddialı Dizi Final Yapıyor! Sevenleri İnanamadı
Başrollerini Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik'in paylaştığı Can Kırıkları neden bitti? Dizinin başrol oyuncusu Hande Doğandemir'den Can Kırıkları dizisine veda mesajı geldi.
REYTİNG ENGELİNE TAKILDI
ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan ancak reyting engeline takılan Can Kırıkları dizisi 4. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti.

Can Kırıkları dizisinin başrol oyuncu Hande Doğandemir, dizinin 29 Ekim Pazartesi ekrana gelen son bölümü sırasında bir veda mesajı paylaştı. Hande Doğandemir diziye veda mesajında, 'Erken bir veda oldu.. Can Kırıkları bu akşam son kez ekranda..Benim güçlü kadınım Leyla seni çok sevdim hikayen yarım kaldı ama

seni iyi ki tanıdım..Güzel hikayeler anlatmaya devam edeceğiz elbet karşılığını (!) bulacak. Emeği geçen herkese teşekkürler' notunu paylaştı.

Çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Can Kırıkları, reytinglerde ise başarılı olamadı. Dizinin 22 Ekim Pazartesi yayınlanan 3. bölümü reytinglerde Total grubunda 18. sırada, AB'de ise 16. sırada yer alabilmişti. Reytinglerde ilk 10 program arasına bile giremeyen dizi için erken final kararı alındı

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