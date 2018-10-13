Hollanda Almanya maçı canlı izle HD izle

Hollanda Almanya maçı! UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, sahasında Almanya'yı ağırlıyor. Büyük merakla beklenen maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.Hollanda Almanya maçını Türkiye'den canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor. Ancak şifresiz yayın yapan Azeri kanalı CBC Sport maçı canlı yayınlayacağını açıkladı. Karşılaşmayı Sporx Canlı Skor servisinden de anlık olarak takip edebileceksiniz.