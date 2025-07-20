20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
15:30
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
18:00
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
20:30
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
15:00
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
17:00
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
19:00
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
21:00
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
15:30

Henry Onyekuru, Süper Lig'e dönüyor!

Gençlerbirliği, Al-Fahya ile sözleşmesi biten Henry Onyekuru ile anlaşma sağladı.

calendar 20 Temmuz 2025 10:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Henry Onyekuru, Süper Lig'e dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

A Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.

Başkent temsilcisinin, Al Fahya ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Onyekuru transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.