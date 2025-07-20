Henry Onyekuru, Süper Lig'e dönüyor!

Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
A Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.
Başkent temsilcisinin, Al Fahya ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Onyekuru transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
A Spor'da yer alan habere göre, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.
Başkent temsilcisinin, Al Fahya ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Onyekuru transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.