HDP Milletvekili aday adayları listesi 2023 | HDP aday listesi

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HDP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. HDP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. HDP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, CHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesiYeşil Sol Parti'ye 1147'si kadın toplam 2 bin 783 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu. Aday listesi 9 Nisan'da açıklanacak.Ahmet AtışAliye KızıldamarBekir BenekFerat BeyazRahşan YazarÖmer ÖcalanAyşe SürücüFerit ŞenyaşarSevda Çelik ÖzbingölSerhat Dicle İnanEkrem ŞahinÇiğdem KarakeçiliHidayet EnmekMehmet Toprak AlpiroğluAliye KızıldamarSerdar TümZiya ÇalışkanBaver GülCelalettin ErkmenNahide Polat AslanMehmet Serdar GökkanRıdvan YavuzSerhat AkcanAvni DağtekinErhan AkyılmazMahmut ÖcekAyşe TutkuSinan ŞeyhunŞükrü TurgutMehmet Naci YılmazServet ÇiftçiÖmer Altunİbrahim DoğanayAbdullah KasrakHalil Akbaş