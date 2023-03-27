HDP Milletvekili aday adayları listesi 2023 | HDP aday listesi

HDP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. HDP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. HDP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, CHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan HDP aday adayları listesiHDP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI LİSTESİ 2023
Yeşil Sol Parti'ye 1147'si kadın toplam 2 bin 783 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu. Aday listesi 9 Nisan'da açıklanacak.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarının listesi belli oldu!
Ahmet Atış
Aliye Kızıldamar
Bekir Benek
Ferat Beyaz
Rahşan Yazar
Ömer Öcalan
Ayşe Sürücü
Ferit Şenyaşar
Sevda Çelik Özbingöl
Serhat Dicle İnan
Ekrem Şahin
Çiğdem Karakeçili
Hidayet Enmek
Mehmet Toprak Alpiroğlu
Aliye Kızıldamar
Serdar Tüm
Ziya Çalışkan
Baver Gül
Celalettin Erkmen
Nahide Polat Aslan
Mehmet Serdar Gökkan
Rıdvan Yavuz
Serhat Akcan
Avni Dağtekin
Erhan Akyılmaz
Mahmut Öcek
Ayşe Tutku
Sinan Şeyhun
Şükrü Turgut
Mehmet Naci Yılmaz
Servet Çiftçi
Ömer Altun
İbrahim Doğanay
Abdullah Kasrak
Halil Akbaş
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