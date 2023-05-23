Haziran semineri online mı olacak 2023? Öğretmenlerin Haziran seminerleri ne zaman yüz yüze mi, online mı?

Haziran ayında öğretmenlerin gideceği seminerlerin yüz yüze yapılıp yapılmayağı öğretmenler tarafından araştırılmaya başladı. Haziran ayında gerçekleşecek seminerlerin detayları merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na dair merak edilenler ve öğretmen seminerleri hakkında bilinmesi gereken detaylar...Öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen Haziran ayı semimerleri Haziran ayında yapılacak.Mahmut Özer ise Ak Parti Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığına veda edecek.Milli Eğitim Bakanı olarak yeni isim atacak. Bu ismin atacağı adımlardan bir tanesi de seminerleri tekrar yüz yüze yapmak olabilir. MEB'in yıl sonu seminerlerinin online şekilde yapılacağı yönünde resmi bir kararı yok. Bakalım yeni atanacak MEB Bakanı seminerler hususunda nasıl bir karar verecek.Haziran ayında gerçekleştirilecek olan seminerler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak seminerlerin 6 Şubat'ta yaşanan afet dolayısıyla bölgedeki öğretmenlerin de katılabilmesi açısından online olma olasılığı bulunuyor.