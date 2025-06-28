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Hatice Tuana Balcı'dan Avrupa'da bronz madalya!

Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hatice Tuana Balcı, +70 kiloda bronz madalya kazandı.

calendar 28 Haziran 2025 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Hatice Tuana Balcı'dan Avrupa'da bronz madalya!
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Avrupa Ümitler Judo Şampiyonası'nın son gününde tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyon sona erdi.

Kadınlar +70 kilo kategorisinde mücadele eden Hatice Tuana, 3'üncülük maçında karşılaştığı Gürcü Barbare Gelashvili'yi yendi.

Türkiye bu sonuçla şampiyonayı 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.


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