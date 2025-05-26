Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 19:03 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 19:03

Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Hatayspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 izle şifresiz | Hatayspor - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak beIN Sports 1 canlı izlenebilecek olan Hatayspor - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları...

Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Hatayspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Abone Ol
Hatayspor - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mersin Stadı'nda oynanacak olan Hatayspor - Fenerbahçe maçı TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI: İLK 11'LER
Hatayspor: Bekaj, KamilAhmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Talisca, Tadic, Dzeko, En-Nesyri


750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLA




İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ KALMADI

Her iki takımın da bir hedefi kalmadı. Sarı Lacivertliler'in ikinci bitirmesi, Hatay'ın ise ligden düşmesi kesin. Ev sahibi ekip, Süper Lig'e Fenerbahçe gibi bir devi mağlup ederek veda etmenin hesaplarını yapıyor.

F.BAHÇE SON DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Ağustos'ta İzmir'de Göztepe karşısında ilk deplasmanına çıkmıştı. Kanarya, sezonun son dış saha maçında bu akşam Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak.


Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

EKSİKLER

Fenerbahçe'nin kamp kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.

Hatayspor'da ise Rui Pedro sakat, Carlos Strandberg ise cezalı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sigaraya Zam Geldi mi? 27 Mayıs JTI Sigara Fiyatları Gündem Sigaraya Zam Geldi mi? 27 Mayıs JTI Sigara Fiyatları
Jose Mourinho: 'Umarım yeni hikaye üretilmez!' Fenerbahçe Jose Mourinho: "Umarım yeni hikaye üretilmez!"
Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Hatayspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gündem Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Hatayspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Victor Osimhen'den şarkılı paylaşım; 'Ben gitmeden önce' Galatasaray Victor Osimhen'den şarkılı paylaşım; "Ben gitmeden önce"
27 Mayıs: Yarın İstanbul'da metrolar kapalı mı, grevde mi? Gündem 27 Mayıs: Yarın İstanbul'da metrolar kapalı mı, grevde mi?
Napoli'den De Bruyne açıklaması: 'Buradan evini bile aldı' Manchester City Napoli'den De Bruyne açıklaması: "Buradan evini bile aldı"
Gassal 3. Sezon Ne Zaman, Çıkacak mı, Olacak mı? Gündem Gassal 3. Sezon Ne Zaman, Çıkacak mı, Olacak mı?
Liverpool'da Wirtz için geri sayım! Liverpool Liverpool'da Wirtz için geri sayım!
Erikte Şeker Var mı? Şeker Oranı, Faydaları ve Besin Değeri Gündem Erikte Şeker Var mı? Şeker Oranı, Faydaları ve Besin Değeri
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da ayrılıklar netleşiyor
2
Kevin De Bruyne mavilere imzayı atıyor
3
Okan Buruk'tan Sane ve Silva için ilk açıklama
4
Kostic, Juventus'a geri dönüyor!
5
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kupayı vermeye gitmedi!
6
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu!
7
Fenerbahçe'de Volkan Demirel teknik ekibe!

SON HABERLER