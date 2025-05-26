Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Hatayspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hatayspor - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Sarı lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mersin Stadı'nda oynanacak olan Hatayspor - Fenerbahçe maçı TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Bekaj, KamilAhmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Talisca, Tadic, Dzeko, En-NesyriHer iki takımın da bir hedefi kalmadı. Sarı Lacivertliler'in ikinci bitirmesi, Hatay'ın ise ligden düşmesi kesin. Ev sahibi ekip, Süper Lig'e Fenerbahçe gibi bir devi mağlup ederek veda etmenin hesaplarını yapıyor.Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Ağustos'ta İzmir'de Göztepe karşısında ilk deplasmanına çıkmıştı. Kanarya, sezonun son dış saha maçında bu akşam Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak.Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.Fenerbahçe'nin kamp kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.Hatayspor'da ise Rui Pedro sakat, Carlos Strandberg ise cezalı.