Hatayspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz | Hatayspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hatayspor - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZHATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?Sarı lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mersin Stadı'nda oynanacak olan Hatayspor - Fenerbahçe maçı TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI: İLK 11'LER Hatayspor:
Bekaj, KamilAhmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.
Fenerbahçe:
Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Talisca, Tadic, Dzeko, En-Nesyri 750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNAMAK İÇİN TIKLA İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ KALMADI
Her iki takımın da bir hedefi kalmadı. Sarı Lacivertliler'in ikinci bitirmesi, Hatay'ın ise ligden düşmesi kesin. Ev sahibi ekip, Süper Lig'e Fenerbahçe gibi bir devi mağlup ederek veda etmenin hesaplarını yapıyor. F.BAHÇE SON DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Ağustos'ta İzmir'de Göztepe karşısında ilk deplasmanına çıkmıştı. Kanarya, sezonun son dış saha maçında bu akşam Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak.
Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti. EKSİKLER
Fenerbahçe'nin kamp kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.
Hatayspor'da ise Rui Pedro sakat, Carlos Strandberg ise cezalı.