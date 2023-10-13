Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 hac fiyatları

Hac ve umre tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı.Hac ibadetini yerine getiremeyen milyonlarca Müslüman 2024 hac kurası ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. 2024 hac ve umre ziyaretlerinin ne zaman yapılacağı araştırılırken Diyanet İşleri Başkanı konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, 2024 hac ve umre tarihleri hakkında merak edilenler...Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.İlk kez hac için kayıt yaptıracak olan adaylar e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını yaptı. Ön kayıt için ise bu hac adayları için anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 TL ödenmesi talep edildi.8 Mart 2023 tarihinde hac kura sonuçları, saat 22.00'den itibaren e-Devlet portalı üzerinden açıklandı.Kuraya, en küçük İstanbul'dan 40 günlük bir bebek ve en büyük Hakkari'den 119 yaşındaki bir kadın oldu. Kuraya giren hacı adaylarının yaş ortalaması 57, ön kayıt yaptıran kadın hacı adaylarının oranı %53.53, erkek hacı adaylarının oranı ise %46.47 olarak tespit edildi.2023 yılı Hac kontenjanı 83 bin 430 olarak belirlendi. Hacca gitmeye hak kazanan adaylar, 2023 hac ücretlerini araştırmaya başladı. Hac fiyatları ağırlıklı olarak Riyal üzerinden hesaplanıyor. Geçen yıllara bakıldığında hac ücretleri ortalama 16 bin riyal (62 bin TL)-22 bin riyal (86 bin TL) arasındaydı. Kalınan otele göre değişen fiyatlar bu yıl da 16-22 bin riyal arasında değişiyor. Hac fiyatları bu sene 20-40 bin riyal arasında değişiyor.2023 yılında 1 kişilik hac ücreti kur oranına göre değişiyor. TL cinsinden bakıldığında 1 kişinin hac ücreti 60-90 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Bu rakamlar, Diyanet'in hac kurası sonrası oluşan fiyatlardır. Fakat kurasız hac programı ile hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar daha fazla ücret ödemek zorunda.Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:2 Kişilik Oda : 175.097 TL3 Kişilik Oda : 165.364 TL4 Kişilik Oda: 150.955 TLKurasız hac fiyatları geçtiğimiz yıl 8 bin dolar seviyesinden başlıyordu. Bu fiyat 3 kişilik oda için 9400 dolar, 3 kişilik oda için 9000 dolar ve 4 kişilik dolar için 8500 dolar 2022 yılında genellikle 8 bin dolar seviyesinden başlıyor. Bu fiyat 2 kişilik odada 9400 dolar, 3 kişilik odada 9000 dolar ve 4 kişilik odada 8500 dolar civarındaydı. Kısa hac programlarında büyük çoğunlukla gidiş İstanbul-Cidde, dönüş ise Medine-İstanbul hattı üzerindedir.Oda Türü USD Türk Lirası2 Kişilik Oda 9400$ 158.097₺3 Kişilik Oda 9000$ 151.364₺4 Kişilik Oda 8500$ 142.955₺2023 Hac kura sonuçları 8 Mart Çarşamba günü açıklandı. Bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hak kazandı. Hac kura sonuçları, hac.gov.tr adresinden erişime açıldı.Vücub şartları şöyle:1- Müslüman olmak.2- Kâfir ülkesinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi.3- Akıl baliğ olmak.4- Hür olmak.5- Nafakadan fazla olarak, hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak.6- Hac vaktinin gelmiş olması. [Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, 5 gündür.]7- Hacca gidemeyecek kadar, kör, hasta, ihtiyar ve sakat olmamak.Eda şartları şöyle:1- Hapsedilmiş veya yasaklı olmamak.2- Hac için gideceği yolda ve hac yerinde selamet ve emniyet olması.3- Kadının, kocasının veya ebedi mahrem akrabasından fâsık ve mürted olmayan akıl baliğ veya mürâhık bir erkekle beraber gitmesi lazımdır. Bunun yol parasını verecek kadar, kadının zengin olması da lazımdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:(Kadın, yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez!) [Bezzar][Şafii'de, mahremsiz olarak, kadınlar farz olan hacca gidebilir. Kadının mahreminin hac yolunda ölmesi, Şafii'yi taklit etmesi için özür olur.] Erkeksiz kadın hacca gidemez. Giderse, haccı sahih olursa da, haramdır.Erkeğiyle gidince de, otelde, tavafta, say'da ve taş atarken, erkekler arasına karışması haccın sevabını giderdiği gibi, büyük günaha da girer.4- Kadın, iddet halinde olmamak.[Vücub şartları bulunmakla beraber, eda şartları da kendisinde bulunanın, o yıl hacca gitmesi farz olur. O yıl, hac yolunda ölürse hac sâkıt olur. Vekil gönderilmesi için vasiyet etmesi gerekmez. O yıl gitmezse, günah olur. Sonraki yıllarda, hac yolunda veya evinde hasta, hapis veya sakat olursa, yerine başkasını, bedel [vekil] göndermesi veya bunun için vasiyet etmesi gerekir. Vekil gönderdikten sonra iyi olursa, kendinin gitmesi de lazım olur. Sonraki senelerde hacca giderse, tehir günahı af olur.]