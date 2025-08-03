Guessand, Neom'u reddetti! Gözler Fenerbahçe'de

Geçtiğimiz aylarda Evann Guessand için Nice'e 25 milyon euro öneren fakat transferi bitiremeyen Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu yeniden listeye alabilir.
24 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, kulübünün Suudi takımı NEOM SC ile anlaşmasına rağmen transfer olmayı reddetti.
Premier Lig'i hayal eden Evan Guessand, İngiltere'den beklediği ilgiyi göremiyor.
Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi.
24 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, kulübünün Suudi takımı NEOM SC ile anlaşmasına rağmen transfer olmayı reddetti.
Premier Lig'i hayal eden Evan Guessand, İngiltere'den beklediği ilgiyi göremiyor.
Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi.