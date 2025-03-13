Haber Tarihi: 13 Mart 2025 13:23 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 13:29

Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025

ABD'de vatandaşlık elde etme imkanı sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım devam ediyor. Başvurular belirtilen tarihler aralığında online olarak yapılacak. Peki, Green Card (Yeşil Kart) başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025
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2024 Green Card başvuru tarihleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim 2024 ile 7 Kasım 2024 tarihleri arasında alındı.

Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı.
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