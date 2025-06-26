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Göztepe, transferleri bitirmek için gaza bastı!

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Göztepe, yeni transferlerini 29 Haziran pazar gününe kadar tamamlamayı hedefliyor.

calendar 26 Haziran 2025 12:18 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 12:32
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Göztepe, transferleri bitirmek için gaza bastı!
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Yeni sezon hazırlıklarına pazar günü başlayacak Göztepe, görüşmelerini sürdürdüğü Allan Godoi, Janderson ve Ibrahim Sabra transferlerini ilk idmana yetiştirmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden olan Göztepe, 2025-2026 sezonunun ilk çalışmasını 29 Haziran pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

AYRILANLAR

Yeni sezon kdaro planlaması kapsamında Lasse Nielsen, Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsku, Nazım Sangare, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, bu süreçte Adana Demirspor'dan Arda Okan Kurtulan'ı transfer etti.

TRANSFERLERE AZ KALDI

Brezilya Serie B ekibi Operario'da forma giyen stoper Allan Godoi ve Brezilya Serie A takımı Vitoria'dan Janderson ile de anlaşma sağlayan İzmir ekibinin, Al Wehdat'ta oynayan 19 yaşındaki Ürdünlü forvet Ibrahim Sabra'nın transferinde de sona geldiği öğrenildi.

Göztepeli yöneticilerin bu üç oyuncuyu da sezonun ilk idmanına yetiştirmeyi hedeflediği kaydedildi. Ayrıca İzmir ekibi, 6 Temmuz'daki Slovenya kampına kadar tüm transferleri bitirmeyi hedefliyor



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