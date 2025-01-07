Göztepe'nin maskotu ilk maçta karakolluk oldu

Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, henüz ilk maçında karakolluk oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe'nin maskotu ilk maçta karakolluk oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2025 11:41
Basketbol bu sezon 20 yıl sonra parkelere dönerek Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Göztepe'nin yeni maskotu K'ANKA, henüz ilk maçtaki olayların ardından gözaltına alındı.

Ligde A Grubu'nda yer alan Göztepe, zirve yarışında cumartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u Bornova Atatürk Spor Salonu'nda ağırladı. Göz-Göz, bu maçta potada kendisine küllerinden doğan Anka Kuşu'ndan esinlenerek bulduğu logodan ilham alınarak tasarlanan K'ANKA adı verilen maskotunu da ilk kez tanıttı. Bir süredir sosyal medyada duyurulan K'ANKA maçta taraftarla buluştu.

Kocaeli temsilcisinin 78-70 kazandığı karşılaşmanın son anlarında Göztepe aleyhine çalınan teknik fauller sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, K'ANKA maskotunun kıyafetini giyen taraftar da maç bitiminde yöneticilerle birlikte hakemlerin üzerine yürüdü.

Spor şubeden polisler araya girerken, bu kez de emniyetle tartışma yaşayan K'ANKA ve 3 yöneticinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. Ligde Kağıtspor yenilgisiyle 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada kalan Göz-Göz'de Antrenör Şahin Ateşdağlı'yla yolların ayrılma kararı alındığı bildirildi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery