Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 17:20 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 17:20

Google deprem uyarı sistemi nedir, iOS ve Android var mı?

Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un birçok noktasında hissedildi. Deprem anında Google deprem uyarı sistemi tarafından pek çok kullanıcıya bildirim iletildi. Bildirim alamayan kullanıcılar Google deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve açıldığını sorguluyor. Peki, Google deprem uyarı sistemi nedir? iOS ve Android var mı? İşte Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda aktif etme yolları

Google deprem uyarı sistemi nedir, iOS ve Android var mı?
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Google altyapısı ile oluşturulan deprem uyarı sistemi dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı ileten bir yazılımdır. Kullanıcılara deprem anında zaman kazandırmak için tasarlanan sistem Android ve iOS telefonlarda ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok insan Google'ın deprem uyarı sisteminin nasıl çalıştığını sorgulamaya başladı.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ İOS NASIL ÇALIŞIYOR?

İvme ölçer kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer hareketi algılanabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, sensörü kulllanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.

Veri toplama ve analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihazda aynı anda benzer hareket algılanırsa bu bir deprem işaretidir. Sistem bu verileri hızla analiz eder.

Uyarı gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki kullanıcılara hızla uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmasına olanak sağlar.

GOOLE DEPREM UYARI SİSTEMİ İOS NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Deprem uyarı sistemi telefonun "konum" ayarları üzerinden yapılıyor. Android işletim sistemi bu uygulama ile her depremi algılayacağına dair bir taahhüt vermiyor. Telefonlar yakın çevrenizde meydana gelen 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı veriyor.

ANDROİD TELEFONLARDA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısı açık olmalı. Özelliği aktif hale getirmek için telefonun "Ayarlar" menüsüne gidin. Daha sonra Konum-Gelişmiş-Deprem Uyarıları adımlarını takip ederek deprem uyarı sistemini açabilirsiniz.

İOS TELEFONLARDA DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Ayarlar bölümüne gidin. "Acil durum" seçeneğine basın. Deprem uyarıları sayfasını göreceksiniz. "Uyarıları aç" tuşuna basarak aktif hale getirebilirsiniz.
 
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