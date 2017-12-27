Giresunspor Başakşehir maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Kupanın son 16 turunda oynanacak Giresunspor-Başakşehirmaçı naklen yayınlanacak.27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Giresunspor-Başakşehir maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'ten itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.- Akın Çorap Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- Son 10 yılda, Metin Diyadin ile Abdullah Avcı 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.- Ev sahibi takımda Jones Carioca cezası, misafir takımda ise Eljero Elia sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 12.191 kişi kapasiteli Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.