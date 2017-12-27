Giresunspor Başakşehir maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Giresunspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Giresunspor-Başakşehir karşı karşıya gelecek.
GİRESUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor
. Kupanın son 16 turunda oynanacak Giresunspor-Başakşehir
maçı naklen yayınlanacak.
27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Giresunspor-Başakşehir maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'ten itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Akın Çorap Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.
- Son 10 yılda, Metin Diyadin ile Abdullah Avcı 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
- Ev sahibi takımda Jones Carioca cezası, misafir takımda ise Eljero Elia sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 12.191 kişi kapasiteli Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.Ev Sahibi
- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.