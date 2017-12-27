Giresunspor Başakşehir maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Giresunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Giresunspor-Başakşehir maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

27 Aralık 2017 03:17
Giresunspor Başakşehir maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Giresunspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Giresunspor-Başakşehir karşı karşıya gelecek.

GİRESUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Giresunspor-Başakşehir maçı naklen yayınlanacak.

27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Giresunspor-Başakşehir maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'ten itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.

Genel Bilgiler

- Akın Çorap Giresunspor ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.

- Son 10 yılda, Metin Diyadin ile Abdullah Avcı 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

- Ev sahibi takımda Jones Carioca cezası, misafir takımda ise Eljero Elia sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 12.191 kişi kapasiteli Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Ümit Öztürk yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



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