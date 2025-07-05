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05 Temmuz
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Gençlerbirliği'nde Kyabou transferi!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Sheriff Tiraspol oyuncusu Moussa Kyabou'yu 2+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı.

calendar 05 Temmuz 2025 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde Kyabou transferi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Moldova ekiplerinden Sheriff Tiraspol'da forma giyen Kyabou ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Moldova kulübünde 5 sezonda 99 maça çıkan 27 yaşındaki Kyabou, Mali Milli Takımı formasını ise 8 kez giydi.

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