Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou'yu transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Moldova ekiplerinden Sheriff Tiraspol'da forma giyen Kyabou ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaşmaya varıldı.



Moldova kulübünde 5 sezonda 99 maça çıkan 27 yaşındaki Kyabou, Mali Milli Takımı formasını ise 8 kez giydi.



