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Genç yelkenciler, Dünya ILCA 4 Şampiyonası'nda 3 kez podyuma çıktı

Milli yelkenciler, ABD'de düzenlenen Dünya Gençler ILCA 4 Yelken Şampiyonası'nda 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük kazandı; Derin Bartan 16 yaş altı dünya şampiyonu oldu.

calendar 27 Temmuz 2025 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç yelkenciler, Dünya ILCA 4 Şampiyonası'nda 3 kez podyuma çıktı
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Dünya Gençler ILCA 4 Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 şampiyonluk ve 2 üçüncülük elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen organizasyona 30'dan fazla ülkeden 240 yelkenci katıldı.

Kadınlar kategorisinde yarışan Derin Bartan, 16 yaş altında şampiyon, gençlerde ise 3'üncü oldu.

Sadrihan Suer de genç erkeklerde 3'üncü sırayı aldı.

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