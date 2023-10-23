Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bugün kim kazandı 23 Ekim | Gelinim Mutfakta puan durumu, çeyreği kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik. GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta günün birincisi Ceren ve Yeşim oldu. Kura sonucunda çeyrek altını kazanan gelin ise Yeşim oldu. GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 13-20 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu. GELİNİM MUTFAKTA 23 EKİM PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'nın 23 Ekim Pazartesi gününe ilişkin puan durumu:
Yeşim gelin: 18
Ceren gelin: 18
Tuğba gelin: 14
Pınar gelin: 8
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