Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bugün kim kazandı 23 Ekim | Gelinim Mutfakta puan durumu, çeyreği kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanacak isim merak ediliyor. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.Gelinim Mutfakta günün birincisi Ceren ve Yeşim oldu. Kura sonucunda çeyrek altını kazanan gelin ise Yeşim oldu.Gelinim Mutfakta yarışmasında 13-20 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.Gelinim Mutfakta'nın 23 Ekim Pazartesi gününe ilişkin puan durumu:Yeşim gelin: 18Ceren gelin: 18Tuğba gelin: 14Pınar gelin: 8