29 Haziran
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4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
1-236'
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
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29 Haziran
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29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
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Stroemsgodset-Vaalerenga
0-2
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29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
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Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
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Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
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29 Haziran
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29 Haziran
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Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası düzenlendi

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde üçüncü kez Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası etkinliği gerçekleştirildi.

calendar 29 Haziran 2025 23:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası düzenlendi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın üçüncüsü düzenlendi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliği yaptığı organizasyona 250 profesyonel dağ bisikleti sporcusu katıldı.

İlçenin Beylikdağı mevkisinde düzenlenen organizasyonda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye olarak sporu çeşitlendirmeye ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise organizasyonun uluslararası düzeyde düzenlendiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kupa törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, belediye meclis üyeleri ve sporseverler katıldı.

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

Elit Kadınlar

1- Azize Bekar

2- Sevim Gerçek

3- Ekin Ereke

Elit Erkekler

1- Samet Bulut

2- Emre Yavuz

3- Zeki Kaygısız

Genç Kadınlar

1- Emine Irmak Sezer

2- Duygu Sezer

3- Damla Eser

Genç Erkekler

1- Çınar Serdaroğlu

2- Samet Baştatar

3- Mustafa Demir


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