GAZİANTEP FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ (G.ANTEP FB BEIN SPORTS İZLE)
Haber Tarihi: 27 Ekim 2025 19:12 -
Güncelleme Tarihi:
27 Ekim 2025 19:12
GAZİANTEP FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ (G.ANTEP FB BEIN SPORTS İZLE)
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı bein Sports linki | Gaziantep FK Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Gaziantep FK Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gaziantep FK Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak. Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, rakibini 10 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.
GAZİANTEP'TE 7. RANDEVU
Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 6 kez karşılaştı. Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip de 2 kez kazanan taraf oldu. Fenerbahçe, Gaziantep'teki maçlarda 11 kez gol sevinci yaşarken Gaziantep FK ise 8 gol attı.
FENERBAHÇE SON 7 MAÇI KAZANDI
İki takım arasında ligde oynanan son 7 maçı Fenerbahçe kazandı. Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 7 düelloda da 3 puanı alan taraf Fenerbahçe oldu. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı. Gaziantep'te oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda 2-0, 2024-2025'te de 3-1'lik skorlarla kazanarak deplasmandaki en farklı galibiyetlerini elde etti. Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skoruna imza attı.
TEDESCO, ORTADA DENGEYİ BULDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, orta sahadaki dengeyi buldu. İtalyan teknik adam, Edson Alvarez ve İsmail Yüksek'in performansından son derece memnun. İki futbolcunun hem savunma katkısı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle takıma büyük denge kattığını düşünen genç hoca, bu ikiliye Gaziantep deplasmanında da görev verecek. Bir sakatlık ya da ceza durumu olmadığı sürece İsmail ile Alvarez orta sahanın yükünü çekmeye devam edecek.
FENERBAHÇE İLK KEZ 'SAKATLIKSIZ'
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda toparlanan ve üst üste galibiyetler elde eden Fenerbahçe, sakatlıklardan yana çok çekti. Sezon başından itibaren birçok oyuncusu sakatlık geçiren ve bir türlü sahaya ideal kadrosu ile çıkamayan F.Bahçe'de, kaleci Ederson ve golcü Jhon Duran, Stuttgart önünde forma giyerek takıma dönüş yapmışlardı. Ederson sahaya ilk 11'de çıkarken, henüz tam hazır olmayan Duran ise son 3 dakika kendisine şans bulmuştu. Kaptan Mert Hakan'ın da artık takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya tam kadro çıkma şansı yakalayacak.
DURAN İKİNCİ YARIDA
G.Antep deplasmanında İtalyan teknik direktör Tedesco, kafasındaki ilk 11'i sahaya sürebilecek ancak Duran'ın henüz fiziksel eksiğini kapatmadığı için ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.
SKRINIAR DA DÖNÜYOR
Cezası sona eren Milan Skriniar da geçen hafta devrettiği formasını G.Antep deplasmanında geri alacak.
TEDESCO: "HIZ KESMEK YOK"
Fenerbahçe, ligin flaş ekiplerinden Gaziantep'i gözüne kestirdi. Mili ara sonrasında Karagümrük ve Stuttgarth deviren san lacivertliler, son dokuz maçta yendiği Gaziantep karşısında da üç puana odaklandı. Bu sezon ilk defa bir maça sakat ya da cezalı oyuncusu olmadan çıkma imkanı bulan Fenerbahçe'de bütün planlar galibiyet üzerine yapıldı. Türkiye'den Emin Uluç'un haberine göre; Kadro dışı bırakılan İrfan Can ve Cenk Tosun dışında eksiği olmayan Domenico Tedesco, "Zor bir maç bizi bekliyor. Kazanarak devam etmek zorundayız. Rakip iyi ama biz daha iyiyiz" sözleriyle galibiyet istedi. Stuttgart karşısında kazanan kadroyu bozmayı düşünmeyen Tedesco, "Sıkı bir takvimimiz var. Üst üste deplasmanda oynayacağız. Gaziantep, Beşiktaş ve Plzen mücadeleleri hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde belirleyici maçlar olacak. Yorulacağız ama kazanacağız" sözleriyle oyunculanna moral aşıladı. İyi bir hava yakaladıklanını vurgulayan İtalyan, "Henüz gerçek potansiyelimize ulaşamamamıza rağmen her maç daha iyi oynuyoruz. Kazanma alışkanlığı edindik, şimdi hem bunu hem de oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor" ifadesinde bulundu.
GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. 9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada. Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK ise, haftaya 17 puanla 4. sırada girdi.
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak. Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu. Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise maçta yok.
SKRINIAR 11'E DÖNÜYOR
Samsunspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Milan Skriniar, Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı. Cezasını tamamlayan Slovak savunma oyuncusunun Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
GAZİANTEP'TE 5 OYUNCU SINIRDA
Gaziantep FK'de Kevin Rodrigues, Ndiaye, Yusuf Kabadayı, Melih Kabasakal ve Arda Kızıldağ, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu, Fenerbahçe maçında kart görmeleri durumunda 11. haftada oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.