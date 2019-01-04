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Galatasaray'dan golcü stoper atağı; Dylan Bronn...

Kadrosuna takviye yapacak olan G.Saray, Gent'in Tunuslu yıldızı için harekete geçti. Galatasaray'ın tüm şartları zorladığı iddia edildi

Kaynak: Sabah
Galatasaray'dan golcü stoper atağı; Dylan Bronn...
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04 Ocak 2019 13:28
Fatih Terim'in kadroda görmek istemediği Serdar Aziz'in ardından Maicon'un da gönderilme ihtimali transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray yönetimi, teknik heyetin istediği isimlerle ilgili düğmeye bastı. Savunmanın göbeğine takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların ilk olarak Gent'in Tunuslu yıldızı Dylan Bronn için temaslara başlayacağı öğrenildi.

Belçika ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu listenin ilk sırasına alan Aslan'ın, bu transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi. G.Saray'ın, Gent'in geçtiğimiz sezon başında 1 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 1.86'lık stoperin transferinde 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Tunus Milli Takımı'nda da oynayan Bronn'un Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, birkaç gün içinde somut adımlar atılacağı ileri sürüldü.

GOLCÜ STOPER
Belçika Ligi'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Dylan Bronn, savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra attığı 5 golle de adından söz ettirdi.

DYLAN KİMDİR
Doğum tarihi: 19.06.1995
Ülkesi: Tunus
Boy: 1.86
Pozisyon: Stoper
Oynadığı takımlar: Cannes, Niord, Gent

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