Galatasaray, yabancı sınırı için hamle yaptı!

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.



"BÖYLE YAPMAK LAZIM"



Galatasaray'ın itirazını Mehmet Demirkol beIN Sports ekranlarında yorumladı.



Demirkol: "Galatasaray'ın itirazından bir şey çıkmaz ama böyle yapmak lazım. Karşı çıktığın bir şeye, 'Biz karşı çıkmıştık' demek lazım. Kime sorsan karşı çıkıyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. 14 yabancı devam ediyor gibi gözüküyor ama fiilen yapamazsın. Mecburen 4-5 yabancıyı göndermen lazım, bu da ciddi maliyet." yorumunu yaptı.



