Haber Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:25 - Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 13:25

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ne zaman, nerede olacak?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun zirvesinde yer alarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da, gözler artık coşkulu kutlama gecesine çevrildi. Sarı-kırmızılı camia, bu büyük başarının taçlandırılacağı töreni sabırsızlıkla bekliyor. Taraftarlar "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?", "Galatasaray şampiyonluk kutlaması nerede düzenlenecek?", "Bilet fiyatları belli oldu mu?" gibi soruların cevapları merak ediliyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları ne zaman, nerede olacak?
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Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, şampiyonluk için de gün sayıyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların çifte şampiyonluğu kutlama planları da ortaya çıktı. Galatasaray en az 500 bin taraftarıyla Yenikapı'da unutulmaz bir şölen hazırlığında. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın 2024-2025 Süper Lig sezonunu zirvede tamamlamasının ardından gözler, şampiyonluk kutlamalarının düzenleneceği tarihe çevrildi.

Henüz kulüp tarafından net bir tarih paylaşılmamış olsa da, geçmiş sezonlardaki uygulamalara bakıldığında organizasyonun ligin sona ermesinin ve şampiyonluğun ilanının hemen ardından yapılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp tarihi gecede taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşamak istiyor. Geleneksel olarak 19.05 saatinde başlatılan kutlama programının bu yıl da aynı şekilde planlanacağı tahmin ediliyor.

Etkinliğe dair kesin tarih ve saat bilgisi ise kulübün resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray şampiyonluk kutlamasının Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacağı tahmin ediliyor. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı stadyum, daha önceki şampiyonluk kutlamalarına da ev sahipliği yapmıştı.

Galatasaray'ın şampiyon ilan edilmesi halinde stadyumda gerçekleştirilecek olan etkinliğin büyük bir görsel şölene dönüşmesi bekleniyor. Sahne performansları, lazer şovları, koreografiler ve sürpriz sanatçıların sahne alacağı konserlerle beraber kupa töreninin gerçekleşmesi öngörülüyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLETLERİ NE KADAR?

Şampiyonluk kutlamasına katılmak isteyen taraftarlar, etkinliğe dair bilet fiyatlarını da büyük bir merakla araştırıyor. Galatasaray Kulübü, 2025 yılına özel düzenlenecek kutlama organizasyonu için henüz resmi bilet fiyatlarını açıklamış değil.

2023-2024 sezonunda yapılan "Şampiyonun Gala Gecesi" etkinliğinde bilet fiyatları tribünlere göre farklılık göstermişti.VIP bölümler 1.000 TL, alt tribünler 500 TL, üst tribünler 250 TL ve kale arkası tribünleri ise 150 TL olarak belirlenmişti. Benzer bir fiyatlandırmanın bu yıl da uygulanması öngörülüyor.

Biletlerin satışının passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden GS logolu Passolig kart sahiplerine yapılması bekleniyor.


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