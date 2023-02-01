Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray-Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig'de rekorlar kıran Galatasaray rakipleri ile arasındaki puan farkını korumak için kendi evinde galip gelmek istiyor. Sarı kırmızılı takım bu hafta Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alan Galatasaray kendi evinde Ümraniyespor karşısında galip gelerek puan farkını korumak istiyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Ümraniye maçı hangi gün?Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut NayirGalatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.Sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.