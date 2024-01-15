Haber Tarihi: 15 Ocak 2024 19:34 -
Güncelleme Tarihi:
15 Ocak 2024 19:46
GALATASARAY KAYSERİSPOR CANLI İZLE HD
Galatasaray Kayserispor maçı bein sports yayın izle | Galatasaray Kayserispor maçı kaçak olarak İnatspor, Taraftarium24, Netspor veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Galatasaray, Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Sivasspor ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Galatasaray Kayserispor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Kayserispor maçı canlı izleme detayları
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray Kayserispor maçı öncesi form durumları
Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Galatasaray'da 5 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak. Galatasaray'da dün Davinson Sanchez ve Sacha Boey takım çalışmasının bir kısmında yer aldıktan sonra kendilerine özel hazırlanan programla ekstra idman yaptı. Okan Buruk, iki futbolcu için kararını maç saatinde verecek. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı
Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.
Sahasında 26 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Evinde puan kaybetmeyen tek takım
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.
Ligin en iyi savunma yapan takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 55 müsabakada Galatasaray 33, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi. İki ekibin sezonun ilk yarısında yaptığı maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
İstanbul'daki maçlar
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 27 lig maçının 21'ini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 79 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 55 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'da gözler Wilfried Zaha'da!
Galatasaray camiası, bugün Kayserispor ile oynanacak maçta Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda Wilfried Zaha'dan umutlu... Skor katkısı verse de oyuna etkisi az olan oyuncudan çıkış isteniyor. Eksikler nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Galatasaray'da ilk kez bir lig maçında hem Mauro İcardi hem de Kerem Aktürkoğlu, sahadaki yerini alamayacak. Arjantinli oyuncu dinlenme sürecine girerken, Kerem de cezalı duruma düştü. İcardi ve Kerem'in yokluğunda Kayserispor maçında gözler Wilfried Zaha'da olacak. Büyük umutlarla transfer edilen Zaha, henüz beklentileri karşılamadı. 7 gol-3 asistle skor katkısı veren Fildişi Sahilli oyuncu, tabelayı değiştirse de oyuna ağırlığını koyamadı. Sol açıkta Kerem'i aratan Zaha, hücumda özellikle Icardi ile uyum yakalayamadı. 31 yaşındaki futbolcu, eksiklerin çok olduğu Kayserispor maçında Aslan'ın en önemli kozu. Taraftarlar, Zaha'dan patlama bekliyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Tete kararı
Galatasaray'da Okan Buruk, Kayserispor karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oynatacağı ismi belirledi. Cim Bom'da Kerem Aktürkoğlu, cezası sebebiyle Kayserispor karşılaşmasında formasından uzak kalacak. Sarı-Kırmızılılar'da Kerem'in yerine ise kimin oynayacağı merak konusuydu. Gelen haberlere göre Tete, uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönecek. Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak transfer edilen ve 20 milyon Euro'luk bir piyasa değerine sahip olan 23 yaşındaki Sambacı, her ne kadar şu ana kadar beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı teknik heyet ikinci yarıda bambaşka bir performans ortaya çıkabileceğine inanıyor. Tete, Galatasaray'da şu ana kadar 23 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
Galatasaray'da hesap zamanı
Süper Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalıp puan kaybettiği Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray, hesap kapatmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sadece Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybı yaşamıştı. Cim Bom, ligin ikinci yarısında ise hesap kapatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray, bugün ilk olarak Kayseri ile oynayacak. Aslan'da tek hedef zafer olacak.