Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
LAZIO MAÇI TV100'DEN YAYINLANACAK
2 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Yeni sezon öncesi 19 Temmuz'a kadar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar daha sonrasında Avusturya'ya gidecek. Galatasaray burada 23 Temmuz'a kadar kalacak.
HAZIRLIK MAÇLARI FİKSTÜRÜ
20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker
23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari
26 Temmuz 2025: Galatasaray – Strasbourg (Fransa)
2 Ağustos 2025: Galatasaray – Lazio (İtalya)
LAZIO MAÇI TV100'DEN YAYINLANACAK
2 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Yeni sezon öncesi 19 Temmuz'a kadar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar daha sonrasında Avusturya'ya gidecek. Galatasaray burada 23 Temmuz'a kadar kalacak.
HAZIRLIK MAÇLARI FİKSTÜRÜ
20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker
23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari
26 Temmuz 2025: Galatasaray – Strasbourg (Fransa)
2 Ağustos 2025: Galatasaray – Lazio (İtalya)