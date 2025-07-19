19 Temmuz
Akron Togliatti-Samara
1-1
19 Temmuz
Lokomotiv Moscow-PFC Sochi
3-0
19 Temmuz
KFUM-Brann
2-0
19 Temmuz
Molde-Stroemsgodset
4-1
19 Temmuz
Viking-Bodo/Glimt
2-4
19 Temmuz
Widzew Lodz-Zaglebie Lubin
1-0
19 Temmuz
Wisla Plock-Korona Kielce
2-0
19 Temmuz
GKS Katowice-Rakow
0-0DA
19 Temmuz
San Lorenzo-Gimnasia LP
0-081'
19 Temmuz
Lanus-Rosario Central
22:30
20 Temmuz
Club Atletico Platense-Velez Sarsfield
00:45
20 Temmuz
Godoy Cruz-Sarmiento
00:45
20 Temmuz
Instituto-River Plate
03:00
19 Temmuz
Fortaleza-Bahia
0-013'
19 Temmuz
Vasco da Gama-Gremio
23:30
20 Temmuz
Mirassol-Santos FC
00:30
20 Temmuz
Sao Paulo-Corinthians
03:00
19 Temmuz
RKC Waalwijk-FC Utrecht
2-1
19 Temmuz
Lens-Dunkerque
5-1
19 Temmuz
Norwich City-FC Volendam
1-1
19 Temmuz
Stevenage-Swansea City
2-3
19 Temmuz
E.Braunschweig-Holstein Kiel
1-4
19 Temmuz
Feyenoord-Gent
1-2
19 Temmuz
Bournemouth-Bristol City
6-2
19 Temmuz
Schalke 04-FC Twente
0-0
19 Temmuz
NAC Breda-Olympiakos
2-3
19 Temmuz
Ajax-KV Mechelen
3-2
19 Temmuz
M. United-Leeds United
0-0
19 Temmuz
Angers-Caen
1-0
19 Temmuz
Grasshopper-West Ham United
1-3
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Nice-Ajaccio
0-0IPT
19 Temmuz
Oldham Athletic-Dundee United
0-0
19 Temmuz
LASK-Union Berlin
0-2
19 Temmuz
Elversberg-Hoffenheim
2-5
19 Temmuz
Hansa Rostock-Aston Villa
3-1
19 Temmuz
Celtic-Newcastle
4-0
19 Temmuz
Blackburn Rovers-Everton
1-0
19 Temmuz
Sturm Graz-Hamburger SV
2-1
19 Temmuz
Reading-Tottenham
0-2
19 Temmuz
N. Forest-AS Monaco
0-0
19 Temmuz
Rotherham United-Sheffield United
0-5
19 Temmuz
Hull City-Kasımpaşa
1-0
19 Temmuz
Nantes-Guingamp
1-2
19 Temmuz
Sevilla-Sunderland
0-013'
19 Temmuz
Braga-Celta Vigo
0-07'
20 Temmuz
Leon-Guadalajara
04:00
19 Temmuz
Beijing Guoan-Shanghai Shenhua
1-3
19 Temmuz
Henan FC-Meizhou Hakka
1-1

Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olan Lazio maçı, tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.

calendar 19 Temmuz 2025 18:03 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2025 22:09
Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

LAZIO MAÇI TV100'DEN YAYINLANACAK

2 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.


Yeni sezon öncesi 19 Temmuz'a kadar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar daha sonrasında Avusturya'ya gidecek. Galatasaray burada 23 Temmuz'a kadar kalacak.

HAZIRLIK MAÇLARI FİKSTÜRÜ

20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker
23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari
26 Temmuz 2025: Galatasaray – Strasbourg (Fransa)
2 Ağustos 2025: Galatasaray – Lazio (İtalya)

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