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Galatasaray ilk hazırlık maçına çıkıyor

Galatasaray sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına Eskişehirspor karşısında çıkacak.

Kaynak: AA
Galatasaray ilk hazırlık maçına çıkıyor
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07 Ocak 2019 16:51
Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 8 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

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