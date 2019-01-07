Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 8 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray'ın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
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