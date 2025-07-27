Galatasaray'dan Sara için 35 milyon euro

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için en az 35 milyon euro istiyor.
Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gabriel Sara, sergilediği futbolla hem değerini katladı hem de önemli takımları peşine taktı.
35 MİLYON EURO
Okan Buruk'un kesinlikle takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcu için Aston Villa yoğun bir çaba harcıyor. Bir diğer Premier Lig ekibi Leeds United'ın da listesinde yer alan Sara konusunda Galatasaray'ın belirlediği bonservis bedeli 35 milyon euro. Bu rakamın altındaki teklifler değerlendirilmeye alınmayacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 45 maça çıkan 26 yaşındaki Gabriel Sara, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gabriel Sara, sergilediği futbolla hem değerini katladı hem de önemli takımları peşine taktı.
35 MİLYON EURO
Okan Buruk'un kesinlikle takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcu için Aston Villa yoğun bir çaba harcıyor. Bir diğer Premier Lig ekibi Leeds United'ın da listesinde yer alan Sara konusunda Galatasaray'ın belirlediği bonservis bedeli 35 milyon euro. Bu rakamın altındaki teklifler değerlendirilmeye alınmayacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 45 maça çıkan 26 yaşındaki Gabriel Sara, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.