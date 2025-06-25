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Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme!

Galatasaray yönetimi, üst üste üç kez şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'a yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor.

calendar 25 Haziran 2025 08:50
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme!
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Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan ve son üç sezonda Galatasaray'ı Süper Lig şampiyonu yaparak rekor kıran teknik direktör Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulüple yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

1+2 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Haziran 2026'da sona erecek mevcut iki yıllık sözleşmesi bulunan Buruk'a 1+2 yıllık yeni bir anlaşma teklif edecek.

ÖNEMLİ BİR MAAŞ ARTIŞI YOLDA

Başarılı teknik adamın geçen sezon 110 milyon TL olan maaşına bu sezon ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılmıştı. Ancak 1+2 yıllık yeni sözleşmesinde önemli bir ücret artışı da gerçekleştirilecek. Bu teklifle Galatasaray, Okan Buruk ile uzun vadeli bir iş birliği hedefliyor. 


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