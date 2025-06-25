Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan ve son üç sezonda Galatasaray'ı Süper Lig şampiyonu yaparak rekor kıran teknik direktör Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulüple yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
1+2 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Haziran 2026'da sona erecek mevcut iki yıllık sözleşmesi bulunan Buruk'a 1+2 yıllık yeni bir anlaşma teklif edecek.
ÖNEMLİ BİR MAAŞ ARTIŞI YOLDA
Başarılı teknik adamın geçen sezon 110 milyon TL olan maaşına bu sezon ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılmıştı. Ancak 1+2 yıllık yeni sözleşmesinde önemli bir ücret artışı da gerçekleştirilecek. Bu teklifle Galatasaray, Okan Buruk ile uzun vadeli bir iş birliği hedefliyor.
1+2 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Haziran 2026'da sona erecek mevcut iki yıllık sözleşmesi bulunan Buruk'a 1+2 yıllık yeni bir anlaşma teklif edecek.
ÖNEMLİ BİR MAAŞ ARTIŞI YOLDA
Başarılı teknik adamın geçen sezon 110 milyon TL olan maaşına bu sezon ÜFE-TÜFE ortalaması oranında zam yapılmıştı. Ancak 1+2 yıllık yeni sözleşmesinde önemli bir ücret artışı da gerçekleştirilecek. Bu teklifle Galatasaray, Okan Buruk ile uzun vadeli bir iş birliği hedefliyor.
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